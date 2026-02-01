狂！議長開箱百坪豪宅「內建籃球場、家庭劇院」 謝典林：就像台北一般家庭

彰化縣議長謝典林開箱自家豪宅。（翻攝自億百豪森 YT頻道）

財經網紅「億百豪森」昨（1月31日）釋出開箱彰化縣議長謝典林豪宅住家的短片，只見謝典林淡定介紹家中豪華配置如室內挑高籃球場、超大間恆溫酒櫃、家庭視聽室，還說自家豪宅價格就像台北一般人的家庭，讓網友直呼太狂「第一次看到公職人員炫富。」

影片裡謝典林首先介紹自家豪宅共占地700多坪，他的住處約140坪。接著謝典林依序介紹家中奢華配置，包含可存放300至400瓶酒的恆溫酒櫃、緊鄰房間的大浴缸、可擺放撞球桌且裝有大型投影幕的家庭視聽室，主持人開玩笑問布幕這麼大是要拿來看A片嗎？謝典林也一本正經地說起幹話「其實也可以耶！蠻享受的。」

但最吸睛的還得是3樓的室內籃球場，謝典林說因兒子喜歡打籃球，所以「希望他可以把家裡當做一個有趣的地方」便打通3、4樓蓋球場給兒子打球，讓剪輯師忍不住在字幕加註「這老爸太屌！」

最後主持人問為何不買現成豪宅要自己蓋？謝典林坦言父親開建設公司，自己發小包比較省，彰化土地也不貴，「這棟大概在台北就是一般人的家庭。」

影片一出網友紛紛驚呼「議長家比陶朱隱園還厲害」「第一次看到公職人員炫富…」「這至少要上億吧」「台北一般人是買不起房子的XD」「彰化唯一衣鳯百貨」「欸！你姊要選舉了欸，你這影片啥意思🤣」「他又不是當議長才有錢…是有錢當議長」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

