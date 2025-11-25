狂！陳以信初選拚了 拋「草山熱氣球帶你到月球」：升級台南觀光

陳以信積極拚黨內初選，頻拋政見。（翻攝陳以信臉書）

有意角逐台南市長的國民黨前立委陳以信，近來積極拚黨內初選，他繼韓國瑜後政見宣布擬在安平打造台南摩天輪引發討論，儘管民調落後同黨謝龍介，但如今他又有新想法，拋出「草山熱氣球帶你到月球」構思，全力發展觀光經濟。

陳以信發文提出個人第22項政見，表示要以「草山熱氣球帶你到月球」為口號，在台南東側內山地區（包含左鎮、南化、楠西、龍崎等地）推廣熱氣球觀光，全面升級山區觀光經濟。

不只摩天輪 陳以信拋靠熱氣球吸觀光

他指出，台南東側內山山區一直是都經濟發展相對緩慢，但其實那邊蘊藏台灣最具特色自然景觀，景色月球地貌、美國大峽谷、特殊森林台地，像極一座天然美術館。但這個美麗仙境被長期忽視，原因就是交通不便及投資不足，無法真正吸引人潮。

陳以信拋「草山熱氣球帶你到月球」政見。（翻攝陳以信臉書）

「如我當上台南市長，我要用熱氣球引爆觀光，把人潮帶入內山，發展台南山區觀光經濟。」陳以信也發下此豪語。

他舉例，台東鹿野每年舉辦熱氣球節吸引數十萬遊客，創造數十億商機。而台南內山部分地形與鹿野高台相似，加上獨一無二的惡地景觀，更具發展常態型熱氣球觀光的條件。

怎推熱氣球觀光？ 陳以信曝構想

陳以信進一步指出，左鎮草山月世界與龍崎牛埔惡地為例，如在固定場域進行熱氣球繫留升空，遊客所見將是彷彿「登陸月球」的壯闊地貌，娛樂性、體驗性極高。而楠西與南化的台地景觀區也得天獨厚，同樣適合推動定點升降的熱氣球活動。

文末他強調自己是「倫敦經濟博士」，知道如何用最有效也最友善環境的方式，創造地方經濟成長。台南內山擁有罕見天然資源，推動熱氣球觀光是對環境干擾最低的經濟活動。而熱氣球帶來的觀光人潮，將可帶動當地民宿、市集與特色農產銷售，將讓台南山區經濟重新活絡起來！只要市府願意投入資源，台南內山地區就能從易被忽略角落，華麗蛻變成為台南觀光經濟新亮點。

