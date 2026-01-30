狂！黃仁勳赴南港展覽館吃輝達尾牙 傳「通化街水果阿姨」也成嘉賓

輝達執行長黃仁勳30日參加輝達南港展覽館尾牙，台積電前副總李文如緊跟在旁。（鄧博仁攝）

輝達執行長黃仁勳29日下午再度抵台，參加今（30日）輝達在南港展覽館舉行的尾牙，此次黃仁勳並未穿上標誌性的皮衣，而是換上花襯衫，此外還有另一個亮點，就是黃仁勳每次來台必訪的通化街臨江夜市水果阿姨竟成為座上賓。

黃仁勳抵台後，第一件事就先去剪頭髮，接著拜訪台積電創辦人張忠謀與董事長魏哲家，雙方前往《榕居》用餐，交流AI晶片供應鏈、先進製程合作及未來產能布局。黃仁勳大讚，台積電是全球最優秀的晶圓代工夥伴，不僅技術領先，執行力與供應鏈彈性更是無可取代。

廣告 廣告

黃仁勳回台必定拜訪的通化夜市水果攤老闆娘，也成為此次輝達尾牙的座上賓，給現場一個驚喜。（圖／本報資料照）

今天上午傳出輝達打算繼續在北市興建第二總部消息，並落腳於北士科附近的洲美國小預定地，台北市長蔣萬安表示，目前沒有接到相關訊息，但如果輝達提出需求，一定會給予協助。黃仁勳則說「這聽起來很不錯，我喜歡，有可能甚至有一定機率，不過誰知道呢？」

晚間輝達南港展覽館二館尾牙，黃仁勳身穿花襯衫出席，此前放棄股票獎勵後轉戰輝達的積電前採購副總經理李文如，早早現身為黃仁勳打點會場規劃與動線、流程，等到黃仁勳到場後，便緊跟在旁一同入內，這也是她在離開台積電後首度於鏡頭前首度露面。此外另一個驚喜，就是黃仁勳每次來台必訪的臨江夜市水果攤的76歲鄭姓阿姨也受到邀請，成為尾牙的座上賓。

更多中時新聞網報導

TPBL》梅克全能爆發 戰神擊倒特攻止敗

高鐵延伸爭議多 前交長槓現任

安心亞勤跑映後 秀Beatbox