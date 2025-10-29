狄志杰超頹廢！同劇演員嚇壞「不敢靠近」：心裡有股害怕
《看看你有多愛我》將於11月2日正式與觀眾見面。29日舉行上檔媒體茶敘，導演葉天倫率領林思廷、狄志杰、李宗霖出席，三位演員以劇中角色造型亮相，林思廷與李宗霖重新穿上制服，展現青春氣息、毫無違和感。
《看看你有多愛我》導演葉天倫（左起）帶領主要演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）
狄志杰則以頹廢造型現身，渾身散發強烈氣場，讓林思廷與李宗霖忍不住笑稱「不敢靠近」，現場互動趣味十足。正式預告同步上線，鏡頭緊扣角色每一次緊張的眼神與微妙表情，層層堆疊的懸疑張力讓觀眾屏息以待，也為整部劇的懸疑氛圍提前揭開序幕。
林思廷與李宗霖挑戰「降齡」詮釋高中生，再次穿上戲服，林思廷感性地說：「兩年後與凱希（角色名）的久別重逢，不管是她在家與媽媽爭執，或在學校談戀愛的回憶，全都湧上心頭，其實凱希穿著制服的時候是最快樂的。」
《看看你有多愛我》林思廷換上劇中的高中制服，甜美出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）
李宗霖則分享：「承雋（角色名）只有17歲，卻背負太多矛盾與壓力，他的心態比30歲的我還成熟、還深沈。」談到片場相處，他表示：「我跟志杰哥、思廷交流不多，放飯時間各自拿便當找角落當『角落生物』，但每次對戲時，那種承雋和凱希之間安靜又舒服的感覺自然就會出現。」
《看看你有多愛我》李宗霖換上劇中的高中制服，帥氣出席上檔媒體茶敘。（圖／晴天影像提供）
狄志杰以劇中頹廢造型現身，與李宗霖詮釋暗藏祕密的父子檔，情感層次緊繃。對角色深有共鳴的他分享：「前兩天我還把劇本拿出來重新看了一遍，覺得很多悲劇其實都是可以避免的。」
《看看你有多愛我》狄志杰特別「蓄鬍」重現角色的頹廢樣貌。（圖／晴天影像提供）
狄志杰開拍前特地與李宗霖約定「刻意不交流」，營造父子間的疏離感。談到與林思廷的互動，他透露：「讀本時我有試著想要多聊幾句，結果她就像多數青春期叛逆的女兒一樣，沒有太理我！」
《看看你有多愛我》狄志杰（右）、李宗霖飾演「父子檔」，開拍前兩人刻意不交流製造張力。（圖／晴天影像提供）
林思廷笑著回應：「那時候不知道為什麼，心裡就有一股害怕的感覺。到拍攝後期才慢慢熟悉，每次激烈戲導演喊卡，志杰哥都會立刻關心『還好嗎？』，其實他本人非常溫暖。」
劇情圍繞在一樁真假難辨的綁架案，林思廷需多次被繩索捆綁，還有與歹徒在廢墟對峙的驚險戲碼，她坦言，一踏進場景就覺得毛骨悚然，幸好在葉天倫導演與劇組的周全準備下，才能安心投入角色。
《看看你有多愛我》林思廷劇中遭綁架囚禁，展現極具爆發力的演技。（圖／晴天影像提供）
林思廷表示：「我們每天開拍前都會拜拜，現場也會不斷燒艾草驅蚊，因為我的戲服布料比較少，也需要被噴水跟抹油在身上製造效果，導演還貼心送我一件類似露營用的雨衣，防風又防蚊，整部戲拍完我獲得了一件『煙燻雨衣』，現在都還留著當紀念！」至於捆綁戲是否感到害怕，她不假思索表示：「不會，因為劇組真的太有愛了！有時候反而綁太鬆，我還會請他們再綁緊一點，不然太容易掙脫。」
狄志杰對劇中的「廢墟場景」印象深刻，他回憶：「第一次進去就覺得我的鼻子過敏要大爆發，因為那地方實在太陳舊，屋頂、牆壁、地板沒有一塊是完整的，我很懷疑導演怎麼能夠找到這樣的場地。」他打趣補充，隔天立刻隨身攜帶過敏藥，「總不能拍戲拍到一半還說『等一下，我先擤個鼻涕』吧！」
《看看你有多愛我》林思廷（右）、李宗霖「降齡」演出高中生，兩人在劇中有曖昧情愫。（圖／晴天影像提供）
戲裡，狄志杰與兒子的關係疏離，但戲外卻是溫柔的雙胞胎二寶爸。他笑說自己不是嚴父路線：「我對孩子的管教沒有很強制，反而會告訴他們『爸爸講的不一定都是對的』，鼓勵他們思考、反駁，他們的小腦袋真的很聰明，還會用道理跟我討價還價。」
李宗霖回憶童年與父親的相處，坦言兩人的相處時間不多，但印象最深的是父親嚴厲的管教方式，他說：「我小時候比較皮，常常被拿衣架打。只要知道爸爸要回家時，就會趕緊裝乖，不想惹他生氣。」雖然父親個性嚴格，但在物質上總是滿足他的一切需求，讓他感受到另一種形式的父愛。
《看看你有多愛我》全劇共6集。11月2日起，每週日晚間8點首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，每週連播2集。香港、澳門由Now TV 同步獨家播映。
