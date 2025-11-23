狄志為喊心疼粿粿！逆風點矛盾「爆她婚內委屈」：真的會陷進去

娛樂中心／綜合報導

狄志為坦言第一時間看到粿粿的聲明，其實有一點同情對方。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作，相關話題不斷在網路延燒。對此，資深名嘴狄志為也坦言，第一時間看到粿粿的聲明，其實有一點同情對方。

狄志為在節目猜測，粿粿想要的對象可能是一個可以讓她開心的人，當時第一時間看到粿粿的聲明，有一點同情她，「因為身為男人，我是不可能讓我的另外一半，對我有這樣子的，覺得我不顧小孩、覺得我不付錢，因為在這方面我是不可能這樣做」。

廣告 廣告

粿粿（左）婚內出軌，王子（右）承認與粿粿超越朋友的界線。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

狄志為提到，粿粿的聲明聽起來，老公聽起來就是吃軟飯、軟爛男，也不顧家人，然後又愛計較，包括兩人一起共同經營頻道，營利想要分為三分，其中一份分給家人，男方卻說不行，家人的那份也想要拿走，甚至有時候是粿粿跟家人一起去出席活動，這份收入男方也要拿，「她就覺得你是一個很愛算的人」。

狄志為表示，粿粿的心態應該是覺得，男方賺得比較少，就連房子都是她出比較多，「總而言之第一時間我看到的時候，我是覺得，好啦，那這樣子的老公難怪你會覺得，如果今天有一個肩膀可以讓我依靠的話，我真的會陷進去」；狄志為也強調「我是有點同情她，可是不要忘記你還在婚姻當中」，不應該這麼高調。

更多三立新聞網報導

律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人

粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應

林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到

真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要

