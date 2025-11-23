狄志為認心疼粿粿！細數她婚內委屈「難抵抗肩膀依靠」：會陷進去

粿粿和范姜彥豐似乎早就婚姻觸礁。翻攝IG@zack_fanchiang

范姜彥豐先前指控粿粿出軌王子（邱勝翊），家醜浮上檯面，風波仍持續延燒。資深名嘴狄志為在節目《新聞挖挖哇》評論此事，直言第一時間看到粿粿的聲明時，其實是很心疼對方的，認為老公吃軟飯又愛計較，當身邊出現可以依靠的對象，其實很難把持住，「若是我遇到這樣的老公，有個肩膀可以依靠，我真的會陷進去。」

狄志為心疼粿粿 有肩膀依靠難抵抗

狄志為表示，身為丈夫卻被伴侶指控不顧孩子，也不負擔家用，自己絕對無法接受，「那個聲明聽起來，她老公像是吃軟飯、不顧小孩又愛計較，賺得又比她少，房子也是她買的。若是我遇到這樣的老公，有個肩膀可以依靠，我真的會陷進去。」他坦言自己第一時間是同情粿粿的。

狄志為認為自己也很難抵抗。翻攝東風衛視YT頻道

粿粿批范姜「愛計較」 狄志為嘆婚姻難維持

狄志為指出，粿粿連和家人出席活動，這份收入范姜彥豐也要拿，「她就覺得你是一個很愛算的人。」然而狄志為也點出粿粿行為矛盾的關鍵：「妳還在婚姻當中，那之前為什麼要那麼高調？難怪范姜忍受不住。」分析這段婚姻會鬧得那麼難看，主要是因為粿粿在還沒有離婚時就經常公開和王子互動。

風向出乎意料 狄志為驚訝「女生不挺粿粿」

狄志為也透露自己很驚訝網路上的風向，以為聲明曝光後，會有很多人同情粿粿，他感到十分意外，在粿粿的17分鐘影片發布後，IG反而被許多女性的留言灌爆，「我反而發現，女生並不同情粿粿。」



