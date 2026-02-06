狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」

資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地流行疾病，打疫苗並備妥相關藥物，才能玩得更安心。

狄志為飛行途中突發不適 抵達日本症狀加劇

狄志為回憶，這趟日本福岡之旅出發前身體完全正常，上飛機前也沒有任何不適。然而就在飛行途中，他突然開始嘔吐與腹瀉，當時還以為只是暈機或腸胃不適。但當他抵達廣島順利出關，準備搭乘新幹線前往福岡後，身體卻出現了劇烈症狀：發燒、發冷、喉嚨乾痛、流鼻水、背部肌肉痠痛，嘔吐與腹瀉反覆發作，全身癱軟無力。

當時的情況把妻子和兒子都嚇壞了。一家三口提著三大個行李，狄志為只能用僅剩的一點體力硬撐。他透過Google搜尋並詢問AI，發現自己的症狀與B型流感幾乎一模一樣。回想起出發前一周曾密集與感染者接觸，雖然當時有做防護、也過了一周沒有發病，他便掉以輕心，沒有備好「克流感」這類處方藥，只帶了一些感冒與腸胃藥，這也讓他在關鍵時刻無法自行應對。

新幹線上病情惡化 身心承受巨大壓力

搭乘新幹線途中，狄志為的病情持續惡化。他在新幹線上開始狂吐，從車上吐到月台，狼狽不堪。當時他心想，發燒的情況下應該也無法立刻回台灣，一時之間不知該如何是好。這突如其來的狀況讓狄志為感到恐慌，不只是身體上的不適，心理上更產生了強烈的壓力。

臉書求助獲天使粉絲伸出援手

在最無助的時候，狄志為只能上臉書發文求助。沒想到，有非常多網友私訊提供各種方法，其中也包括他自己的朋友。更令他感動的是，有一位天使粉絲出現，直接建議他一個可以讓台灣人在日本使用的中文線上看診平台，還親自幫他聯絡專員，全程引導他如何處理。

整個流程比狄志為想像中順利得多。這是他人生第一次覺得，語言與醫療資源可以如此緊密地為他搭建一條解決問題的路，而且這樣的服務在全球各地通用。

中文線上看診平台完整就醫流程分享

狄志為詳細分享了線上看診的完整流程：

線上註冊會員。 加入LINE或聯絡客服，線上刷卡繳費，看診費大約2000元台幣；若需申請醫療保險理賠，還要申請醫師證明，處方箋用藥大約是台幣1600元。 客服協助安排最快的看診時間，若情況急迫可協調當日加診。 下載Zoom，因為醫師是透過這個App進行看診。 與會說中文的醫師視訊問診，約15分鐘。 醫師評估後開立處方，狄志為拿到止吐、止瀉、益生菌及「克流感」等藥物。 系統自動定位最近藥局。 前往藥局領藥，現場填表核對處方與用法。

看診與領藥過程大致順暢，藥費約日幣3400元，折合台幣700多元。服藥後症狀快速緩解，讓狄志為能順利完成剩下的行程。

海外就醫後必須保存的重要資料

狄志為特別提醒，出國就醫後有幾項資料一定要妥善保存：

醫師處方箋影本 藥局收據 看診證明或醫療記錄截圖 可補充書面說明，整理當時的狀況

這些資料可以在回國後用來申請海外醫療保險理賠，同時也可向健保署申請「海外急難醫療補助」，保障在海外就醫的權益。

出國必備藥品清單與保險建議

根據這次的親身經歷，狄志為建議出國時應攜帶以下藥品，尤其是在流感季節：

感冒藥，包含退燒、止痛成分 腸胃藥，包含止瀉、止吐、整腸配方 喉嚨痛、鼻水、過敏用藥 若曾接觸流感患者，請預先開立克流感處方帶出國

狄志為也分享了熱心粉絲提供的建議：如果認為在台灣投保的保險不夠充足，到日本也可以在當地投保。雖然費用較高，五天大約要2000多元台幣，但一旦在日本發生任何意外或需要醫療救治、住院，保險公司會直接在日本支付費用，完全不需要自己花錢。

感恩平安歸來 盼經驗能幫助更多人

事後狄志為也猜想會不會是受到大S事件的影響，讓日本方面更重視海外旅客的醫療照護，因此與台灣建立起醫療合作機制，讓像他這樣的台灣旅客能夠透過中文線上平台、遠距醫療，快速得到治療。他認為，如果真是如此，就代表事件後社會的覺醒所帶來的珍貴改變。

國外就醫不便 出發前打疫苗、備妥藥物更安心

台灣家庭醫學醫學會監事會召集人、聯安診所院長施錦泉表示，出國的情況誰都無法預期，最好備妥常用藥物和相關藥物，台灣因為就醫方便、醫療進步，很多人會忽略國外就醫的可行性和便利性，大S當年如果是在台灣發病，可能就不至於死亡。

他提醒，前陣子日本流感流行，流感藥物「紓伏效」甚至一度全球缺貨，最近才開始穩定供貨，如果預期前往的國家有流感，一定要備妥「克流感」或「紓伏效」等抗病毒藥物，而且最好先打流感疫苗。慢性病患出國一定要備妥常用藥物，另外感冒藥、腸胃藥等常備藥都要帶著，以免身體突發不適，發生意外。

◎ 圖片來源／翻攝自狄志為臉書

◎ 資料來源．諮詢專家／狄志為資深媒體人．施錦泉醫師

