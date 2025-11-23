狄志為逆風同情粿粿！ 分析婚變、偷吃王子關鍵：很難不陷進去

藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，後粿粿發布道歉影片，王子也坦承錯誤，雙方形象受到重創。不過資深名嘴狄志日前在節目《新聞挖挖哇》談及此事，坦言「第一時間看到粿粿聲明的時候，我是有一點同情她。」分享對「粿王風波」的看法。

粿粿與王子的婚外情風波持續延燒。（圖／翻攝自粿粿臉書）

狄志為表示起初看到粿粿的聲明時，感受到她對婚姻的無奈，「難怪會想找個肩膀依靠」甚至陷入婚外情；並稱范姜彥豐似乎被她描述成一個不顧家、愛計較且依賴妻子經濟支持的男人。

但狄志為強調，粿粿仍處於婚姻關係中，與王子高調頻繁互動、甚至一起去美國玩的行為確實不妥，也難怪讓范姜彥豐忍無可忍。

狄志為表示起初看到粿粿的聲明「有一點同情她」。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）

狄志為分享對「粿王風波」的看法。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）

狄志為強調粿粿仍處於婚姻關係中，與王子高調頻繁互動確實不妥，也難怪讓范姜彥豐忍無可忍。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）

回顧此事，范姜彥豐揭露粿粿婚內出軌後，女方也上傳一段17分鐘影片回應，雖坦承與王子互動「逾矩」，但提到范姜彥豐疑一談離婚就開口向她求償1600萬，也提到自己付了買房頭期款與房貸的多數費用、感到委屈的事，雙方各執一詞。

