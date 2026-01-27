狄志為遊日本疑染病嚇壞！「線上看診9步驟」海外緊急救命





「一度害怕自己回不了家」！資深媒體人狄志為（原名狄志偉），透露赴日本旅遊時，突然發生高燒癱軟狀況，讓自己和家人都嚇壞了，所幸最後透過網友協助教學「線上看診」平台，順利就診，事後心中充滿感謝，也語重心長的將這段海外就醫經歷分享給大家：「希望你收藏起來，但不會用到」。

狄志為遊日本疑染病嚇懷

狄志為回憶出發前身體完全正常，上機前也沒有不適，飛行途中卻突然嘔吐腹瀉，但他只以為可能是暈機或腸胃的關係，沒想到後來出關準備搭乘新幹線時，症狀急轉直下，出現發燒、發冷、喉嚨乾痛、流鼻水、背部肌肉痠痛，而嘔吐與腹瀉反覆發作，導致他全身癱軟無力。

當時這樣的身體狀況，讓狄志為的老婆和兒子都感到非常擔心。狄志為透過網路查詢後，懷疑自己是「B型流感」，接著想起「自己曾密集接觸感染者，當時雖有防護 但過了一週未發病，就掉以輕心，且沒有備好克流感處方（藥），只帶了一些感冒與腸胃（藥）」。

狄志為遊日本疑染病嚇懷，曝透過「線上平台就診」緊急救命。圖片來源：FB@狄志為

線上看診平台9個步驟

狄志為同時也透過臉書求助網友，他很感謝一位「天使粉絲」提供「中文線上看診平台」的資訊，甚至親自幫助聯絡專員，全程引導他如何看診，流程比想像中順利，也讓他首次覺得「語言與醫療資源可以如此緊密地搭建解決問題的路，而且是全球各地通用」，狄志為分享「線上看診平台9個步驟」為：

線上註冊會員。 加入LINE或聯絡客服，線上刷卡繳費，看診費大約2000元台幣；若需申請醫療保險理賠，還要申請醫師證明，處方箋用藥大約是台幣1600元。 客服協助安排最快的看診時間，若情況急迫可協調當日加診。 下載Zoom，因為醫師是透過這個App進行看診。 與會說中文的醫師視訊問診，約15分鐘。 醫師評估後開立處方，拿到止吐、止瀉、益生菌及「克流感」等藥物。 系統自動定位最近藥局。 前往藥局領藥，現場填表核對處方與用法。 海外就醫後保存重要資料：

狄志為特別提醒，出國就醫資料一定要保存，可在回國後申請「海外醫療保險理賠」，同時向健保署申請「海外急難醫療補助」，保障海外就醫權益。

醫師處方簽影本。

藥局收據。

看診證明或醫療記錄截圖。

可補充書面說明（整理當時的狀況）。

出國攜帶藥品清單

狄志為也建議「出國攜帶藥品清單」，尤其是流感季節：

感冒（含退燒、止痛）。

腸胃（止瀉、止吐、整腸）。

喉嚨痛、鼻水、過敏。

曾接觸流感患者，請預先開立克流感處方帶出國。

狄志為最後分享粉絲提供的建議：如果認為台灣投保不充足，也可以日本當地投保，費用雖較高，5天約2000多台幣，但在日本發生「任何意外」、「需要醫療救治住院」，保險公司會直接在日本支付費用，完全不需自己花錢。

大S猝逝影響日本醫療？

狄志為希望透過自身經驗分享幫助更多人，且深有所感猜想，也許大S在日本猝逝的事件，影響日本更加「重視海外旅客醫療照護」，因此與台灣建立起醫療合作機制，讓像他這樣的台灣旅客，能透過中文線上平台，快速獲得遠距醫療，且認為若真如他所揣測，那麼也就代表著，大S事件影響社會覺醒帶來珍貴的改變。





