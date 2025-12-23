狄鶯喊天理何在：做奸犯科沒死刑 遭網友反嗆提兒子舊事

狄鶯與兒子孫安佐。（翻攝自狄鶯臉書）

1219北捷與中山商圈隨機攻擊事件發生後，檢討聲浪四起，警方挨轟追捕「太慢」，藝人狄鶯在臉書發文力挺警務人員，並反批是政治人物的錯，作奸犯科者竟無死刑，直呼「天理何在」，不過有網友留言提醒她「兒子當年也曾造成警察困擾」，質疑其發言缺乏說服力。

1219隨機攻擊事件造成4死、11傷，案發後警方追捕速度遭部分網友質疑，狄鶯昨日在臉書為警務人員發聲，稱他們已盡力，並認為「千錯萬錯都是政治人物的錯」，批評「做奸犯科的人竟然沒有死刑，天理何在」。

狄鶯的發文隨即引起網友熱議，不少留言指出「妳自己的兒子先管好」、「妳是不是忘記妳兒子差點做出一樣的事」、「妳是不是忘記妳兒子當年也造成警察困擾」，質疑其立場與說服力。





