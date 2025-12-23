狄鶯喊「作奸犯科」人沒死刑 作家提孫安佐酸：妳家怎麼了？



女星狄鶯日前針對張文隨機殺人案，在臉書公開評論並高喊「台灣到底怎麼了」，強調若說真心話，千錯萬錯都是政治人物的錯，更痛斥作奸犯科的人竟然沒有死刑。貼文曝光後引發大量關注與討論。對此，作家謝知橋則拿其兒子孫安佐行徑開酸，稱「狄鶯家到底怎麼了」。









張文在北市內犯下多起縱火、隨機殺人案。（圖／翻攝畫面）





狄鶯針對張文在北市犯下隨機殺人案，不少人將責任怪到警方身上，她表示：「看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了？多麼純樸善良的台灣人，我們到底做錯了什麼？請停止攻擊我們警務人員，他們都盡力了。若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是政治人物的錯，作奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員，竟然都是他們的錯，天理何在呀！」

謝知橋留言開酸狄鶯。（圖／翻攝狄鶯臉書）









對此，不少網友則舉其兒子孫安佐過往行徑，稱「是多怕台灣人忘記你們夫妻不會教小孩？」、「你兒子是不是也是政治人物害的？真的很過分！希望你兒子不要再進警局」、「妳自己的兒子先管好」。謝知橋更是當場開酸：「你兒子在美國犯下恐怖威脅罪、去泰國擅闖民宅吸大麻，你家到底怎麼了？同意狄鶯姐！這是真的很嚴重，我甚至覺得在網路上恐怖攻擊威脅就應該判死刑。」他更在自身臉書上嘲諷：「我覺得大家要發表看法都可以啦，高見、低見、遠見、淺見都是看法，但狄鶯這篇文真的展現出什麼叫『都是They（他們）的錯』。」









