狄鶯嘆「台灣怎麼了」遭炎上！冷回「21字」證實孫安佐離開台灣

娛樂中心／綜合報導

台北車站與中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，釀成3名無辜民眾死亡、11人受傷，嫌犯張文犯案後墜樓身亡，也列入死者名單，案件震撼全台。藝人狄鶯22日在社群平台發聲，感嘆「台灣到底怎麼了」，並直指治安問題源於制度與政治人物，質疑重大犯罪卻未面臨死刑，引發討論。不料相關言論卻遭部分網友反諷「先把自己兒子管好」，對此狄鶯本人也出面回應。

嘆「台灣怎麼了」都是政治人物的錯！狄鶯遭炎上冷回「21字」證實孫安佐離開台灣

孫安佐過去頻頻登上社會版面。（圖／民視資料照）





狄鶯昨（22日）在貼文中流露沉重心情，表示整天關注相關新聞後，只能不斷搖頭嘆息，直言台灣社會向來善良純樸，卻接連發生駭人案件，讓她忍不住反問「我們究竟做錯了什麼？」談及治安問題的根本原因，狄鶯直言，若要說出心中實話，責任並不在基層執法人員，而是在政治人物身上。她憤怒指出，現行制度對於犯罪行為的懲處過於薄弱，「若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員。竟然都是他們的錯，天理何在呀！」。不過，狄鶯的發言也引來部分網友翻出其子孫安佐過往爭議事件，留言諷刺「先把自己兒子管好」、「當年在美國揚言恐怖攻擊」、「差點幹大事的人不是你兒子嗎？」等，相關言論再度掀起討論。

對於網友砲火，狄鶯回應態度淡然，表示早已習以為常。（圖／翻攝自臉書＠狄鶯）





根據《三立新聞網》報導，對於網友砲火，狄鶯回應態度淡然，表示早已習以為常，「那些人我都不認識，這樣的攻擊已經8年了，我不想造口業」。她也提及，先前孫安佐遭一名J小姐「毀滅式爆料」，當時已否認對方說法與身分，至於孫安佐近況，狄鶯透露，兒子目前仍與上班族女友交往中，感情穩定，「年輕人的路還很長，沒人知道未來會走到哪一步」，並表示孫安佐目前正在國外旅遊，其餘細節不便多談。

