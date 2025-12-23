狄鶯深夜痛斥「做奸犯科的人竟沒有死刑」 網扯孫安佐反嗆：管好你兒子

娛樂中心／綜合報導

男子張文19日傍晚在捷運台北車站與中山站丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，並從頂樓墜樓身亡共造成4死11傷。事件震撼社會大眾，而藝人狄鶯則在昨（22日）深夜發文提到「台灣到底怎麼了？」，一番話語掀起大眾關注。

狄鶯昨日深夜發文表示自己看了一整天的新聞，直呼純樸善良的台灣人，「到底做錯了什麼」，心疼警務人員都盡力了卻還是無故遭到謾罵，呼籲大眾不要攻擊他們，同時也質疑司法制度，痛批「做奸犯科的人竟然沒有死刑」。

狄鶯發文心疼直呼「台灣地底怎麼了」。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

雖然狄鶯的話語被許多網友贊同，「人民保母也是非常辛苦」，不過也有網友想起狄鶯兒子孫安佐過往的脫序行為，紛紛留言砲轟狄鶯「管好你兒子」、「你兒子不是差點要幹大事」、「你有什麼資格批評，丟臉」。

狄鶯發文引起網友兩極化評論。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

