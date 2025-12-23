狄鶯痛批「都是政治人物的錯」！反遭狂酸：先管好妳兒子

捷運台北車站、中山站19日發生震驚全台的隨機殺人事件，凶手張文先後在兩地丟擲煙霧彈並闖入人群進行無差別攻擊，造成4死11傷的重大悲劇。資深女星狄鶯22日發文，感嘆「台灣到底怎麼了」。

狄鶯感嘆「台灣到底怎麼了」。（圖／翻攝狄鶯臉書）

面對社會出現針對警務人員的指責聲浪，狄鶯在文中激動呼籲大眾停止攻擊第一線員警，強調「他們都盡力了」，認為基層警員在制度下往往顯得無能為力，不該成為輿論攻擊的對象。她感性表示台灣人本性純樸善良，內心充滿不解與憤怒地質疑「我們到底做錯了什麼？」

狄鶯一家人話題不斷。（圖／翻攝狄鶯臉書）

針對社會治安敗壞的根源，狄鶯直言不諱地表示「若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯」，她指出當前法律對於做奸犯科者缺乏嚴厲制裁，「做奸犯科的人竟然沒有死刑」，讓受害者蒙冤、加害者逍遙，痛心疾首地質疑「天理何在呀！」盼望執政者能正視制度面的缺失。

狄鶯發文卻被反諷管好兒子。（圖／翻攝狄鶯臉書）

狄鶯的發文曝光後，有網友贊同：「感同身受，波麗士大人們真的很辛苦」；但也有人直接留言反諷狄鶯：「妳自己的兒子先管好」、「希望不要再看到妳兒子在社會新聞」、「難怪養出孫安佐」、「你兒子是不是也政治人物害的？真的很過分！希望你兒子不要再進警局」、「請把兒子管好才有資格評論政治」。

