狄鶯談1219事件痛斥「做奸犯科人竟沒有死刑」 一票人嗆：先管好你兒子

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

北車、中山站19日發生無差別攻擊事件，含嫌犯在內釀4死11傷悲劇，目前持續追查嫌犯的犯案動機，盼盡快給受害家屬及全民一個交代。對此，藝人狄鶯昨(22)日也發文談及此事，呼籲大家停止攻擊警務人員，直呼「千錯萬錯都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑」，引起網友熱議，紛紛反嗆她沒資格評論，先管好自己的兒子孫安佐。

狄鶯表示，看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了，「多麼純樸善良的台灣人，我們到底做錯了什麼？請停止攻擊我們警務人員他們都盡力了，若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員。竟然都是他們的錯，天理何在呀！」

貼文一出，不少網友則沒忘孫安佐過往的脫序行徑，紛紛留言反嗆「真的，你兒子是不是也政治人物害的？真的很過分！希望你兒子不要再進警局，造成警察的工作負擔了！警察很辛苦的！願體諒！」、「是多怕台灣人忘記你們夫妻袂曉教囝仔？希望不要再看到妳兒子上社會新聞」、「你兒子這樣你沒錯嗎？」、「你兒子當年也是造成人家警察困擾」、「先問問 妳兒子怎麼了」、「好好教自己兒子吧」、「要不要先管好妳兒子？」、「妳兒子就是問題人物，妳有什麼資格評論，天理何在呀！」、「超沒說服力啊這位媽媽」。





