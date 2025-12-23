狄鶯開轟「做奸犯科的人都沒死刑」！反遭酸：先管好妳兒子

狄鶯被酸先管好兒子孫安佐再來談社會案件。（圖／翻攝自狄鶯臉書）





北捷台北車站、中山站周邊12月19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，震撼各界！資深藝人狄鶯昨（22）日

在臉書發文，有感而發的說：「看了一整天的新聞，台灣到底怎麼了，多麼純樸善良的台灣人，我們到底做錯了什麼！」

狄鶯昨日在臉書，針對北捷殺人案發表看法：「若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員。竟然都是他們的錯，天理何在呀！」

貼文曝光後引發網友熱議，有人支持喊道「認同，感同身受，波麗士大人們真的很辛苦呢！」、「對，政治的錯 前線人員很辛苦」，但也有人開轟她先管教好兒子孫安佐「妳自己的兒子先管好！」、「看樣子妳兒子在美國噴火焰槍擁槍自重，一定是美國政治人物的錯，畢竟美國有死刑妳兒子都那樣了。」



【更多東森娛樂報導】

●北捷中山隨機殺人釀4死！李燕表態「反對廢死」：願正義不再退讓

●北車恐攻奪4命！館長曝「捐款計劃」開轟：張文是惡魔

●57歲余男力抗凶嫌喪命！杜汶澤「捐麵館營收」：我們僥倖存活下來

