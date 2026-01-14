狎童入獄28年8月！「園長之子」毛畯珅另案現身「暴瘦」 共諜黃取榮也偷瞄

毛畯珅(下方戴腳鐐者)性侵猥褻幼兒園6童入獄，另猥褻40童一審再判30年，前民進黨工黃取榮(綠衣者)恰好盯著他。侯柏青攝。



台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅，因性侵猥褻6名幼童被判28年8月定讞，他已入獄；但毛畯珅又涉嫌侵犯40名幼童，一審去年9月重判30年，毛畯珅上訴。他入獄後今天首度現身高院，整個人暴瘦一圈，記者問他「想假釋嗎？」，毛充耳不聞。有意思的是，涉及共諜案的前民進黨工黃取榮，開完庭還押時剛好和毛畯珅錯身，一度好奇偷瞄他。

調查指出，毛畯珅是培諾米達幼兒園洪姓園長之子，在幼兒園暱稱「ADY哥哥」，他退伍後自2021年9月13日起到幼兒園擔任教保員，負責管理監視器、協助教學、照顧全園幼童的生活起居及接送幼童，也在午休時間兼任（和幼兒園同址）托嬰中心托育人員。

廣告 廣告

不過，外表憨厚的「ADY哥哥」竟對女童狂伸狼爪，性侵猥褻6名女童，還拍攝性影像。其中一名5歲女童曾質問毛「為什麼碰身體」，但毛畯珅裝沒聽到繼續犯案，另名女童曾反抗，毛竟拿消毒水用力打她的頭和鼻子，女童大吼「不要打我」，毛多次暴打強逼就範。

有被害女童指證，毛畯珅用「二姆哥」摳尿尿的地方，有同學不想被摸的話，就會被打，被害女童也證稱，曾跟「園長」講過這件事，但只得對方冷回應「ADY哥哥是不小心的」。

2023年7月初，一名受害女童睡前告訴媽媽「學校的ADY哥哥碰我的妹妹」，還表演毛畯珅的動作，女童說「不是有說不能碰人家的身體嗎？為什麼你還碰，你都不懂嗎？」女童母親報警揪出毛畯珅。毛畯珅一開始應訊時部分坦承，但遭收押後馬上翻供，反咬「當時的律師教我只要多承認幾個就可以交保，但收押後，我就不想擔罪名了。」

「園長之子」毛畯珅暴瘦一圈。侯柏青攝。

毛畯珅(背對者和黃取榮(綠衣者)四目相交。侯柏青攝。

毛畯珅一路被羈押迄今，一審依224宗罪判他1252年，應執行28年；毛畯珅上訴二審仍不老實交待，只承認「所有女童都有被我摸過」。二審加碼認定他成立226宗罪，刑度上調為1291年，應執行28年8月，最高法院將全案確定。他已入監服刑。

不過，更令人髮指的是，檢方又另案起訴毛畯珅侵犯其他40童。一審認定，毛畯珅至少猥褻幼童191次還狂拍性影像，共犯高達510宗罪，去（2025）年另案重判3552年，合併執行30年徒刑，併科罰金5億元。刑度之重寫下司法紀錄。

全案上訴後，高院今天首度提訊毛畯珅應訊，其身分從「在押被告」淪為「受刑人」，他今天現身時明顯暴瘦一圈。記者問他「覺得有機會假釋嗎？」他冷眼相對不發一語。有趣的是，這時涉及共諜案的前民進黨資深黨工黃取榮，剛好也開完庭走下樓，黃取榮突然斜眼偷看他，兩人錯身無語。

毛畯珅之前在二審出庭曾狠瞪記者。資料照。廖瑞祥攝

曾有人到幼兒園舊址噴「性侵幼兒毛畯珅」，但幼兒園早已歇業。資料照。民眾提供

更多太報報導

【更新】刑度高達3552年！「幼兒園長之子」毛畯珅猥褻40童 一審判30年、罰金5億元

性侵幼童重判28年8月 毛畯珅上訴最高院聽到這個問題他2度回頭

性侵女童二審判28年8月！被問「要不要道歉？」園長之子毛畯珅反應曝光