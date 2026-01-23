狐仙降臨！福克斯末節狂轟 攜手斑馬合砍57分擊垮爵士

（記者許皓庭／綜合報導）聖安東尼奧馬刺今日於客場與猶他爵士展開激戰，靠著明星後衛迪亞倫．福克斯（De’Aaron Fox）於第四節獨攬大局，以及溫班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區展現防守統治力，終場以 126：109 奪下勝利。福克斯此役進攻效率驚人，全場進帳 31 分，其中包含末節拉開分差的 4 記關鍵三分球，是球隊致勝的首要功臣。

溫班亞馬在此役同樣繳出全能表現，全場貢獻 26 分、13 籃板並送出 5 次阻攻。這位明星長人不僅在防守端化身籃筐守護者，進攻端更展現其長程火力，除了在上半場終了前飆進 26 呎的長距離壓哨三分，更在第三節完成一次高難度的「四分打」。他的存在讓爵士球員在切入禁區時遭遇極大阻礙，成功協助馬刺在領先優勢下穩定局勢。

戰況的分水嶺出現在決勝節初期。爵士隊在諾基奇（Jusuf Nurkić）頻頻策應助攻下，於比賽倒數 10 分餘鐘時一度將比分強勢扳平至 99：99。然而，馬刺隊隨即由福克斯展開強硬反擊，他與強森（Keldon Johnson）配合後接管戰場，在短短 4 分鐘內於各個角度連續射入 4 顆三分彈。福克斯全場 13 投 10 中的超高命中率，直接粉碎了爵士的反撲企圖。

除雙星閃耀外，馬刺替補前鋒強森表現亦極為搶眼，他以「板凳暴徒」姿態挹注 21 分，利用犀利切入不斷撕裂對方防線。新秀卡斯特（Stephon Castle）則在賽末上演灌籃秀鎖定勝局。反觀爵士隊，雖有新秀艾斯．貝利（Ace Bailey）精彩的空中接力灌籃，以及老將樂福與諾基奇的穩定發揮，但在面對馬刺末節的瘋狂外線火力下，最終仍無力守住主場。

這場勝利顯示馬刺在關鍵時刻的戰術執行力，尤其是福克斯在僵持局面的得分爆發力，成為球隊穩住勝果的關鍵指標。爵士雖然一度看到逆轉希望，但在防守端無法遏止馬刺雙星的火力輸出，最終遺憾吞敗。

