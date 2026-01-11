狐狸守雞舍1／作弊仔疑洗白搶上億建材檢驗市場 標檢局把持傳鬆動全民陷火劫

2025年11月底發生的香港宏福苑大火釀成161人死亡、79人受傷，各界因此加強關注建築防火設備，近期台灣卻傳出有「作弊」黑歷史的實驗室團隊意圖重返檢驗行列，不免讓人憂心「狐狸守雞舍」之下會讓消防安全潰堤。（圖／翻攝自堅雜誌）

多年前因檢驗造假被經濟部撤銷檢驗室資格的「明道防火實驗室」，近期又捲土重來在同一地址重起爐灶，不只在2023年以「台灣防火實驗室」為名蹭到內政部營建署（現改制為國土署）管轄多項建築設備的核可認證資格，今（2026）年更打算取得進一步擴大吃下小型（3m*3m以下）防火門檢驗市場。

知情人士爆料，內政部國土署前身的營建署2023年核可了一家名為「台灣防火實驗室」的試驗機構進行特定設備試驗，其權限將於今（2026）年3月截止，這間實驗室近期正卯起來爭取延長試驗許可期甚至擴大業務範圍。（圖／顏瑋辰攝）

知情人士示警，這家實驗室根本是早前「作弊」被抓的原班人馬與設備借屍還魂，一旦標檢局真的放行為特許實驗室，「作弊仔都能來當主考官」大辣辣地評定你我住宅防火門安全，「下一個宏福苑恐怕就是你我的家」。

CTWANT調查，台灣的建築設備是否具備合格防火能力，分別由標檢局和國土署認證的「指定試驗室」負責受理商品的耐火測試，通過後再由政府授予廠商合格證書並上市販售。其中國土署主責防火固定窗、遮煙性試驗等項目，而標檢局則主管小型防火門市場，這可是防火設備的最大宗，在每年夯不啷噹約新台幣600億元商機的防火建材市場中，大概240億就是通用防火門市場，實驗室年營收要破億不是問題，且因為門檻高得幾乎像電信、石油等寡佔市場，能踏入便代表長期穩定商機。

而這次被投訴的「台灣防火實驗室」，原址原設備便是2020年已被監察院認證「作弊」並被經濟部標檢局與內政部營建署雙雙撤銷實驗室資格的「明道防火實驗室」。知情人士解釋，在台灣如果想吃下所有防火建材檢驗資格，首先檢驗實驗室必須取得標檢局長兼任董事長的公設財團法人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation，TAF）認證，而TAF認證大多只採認「學校與政府部門」或「財團法人基金會」單位，一般民間企業幾乎不得其門而入。

一名消防學者細算，目前全台享有TAF背書可檢驗標檢局管轄防火建材的單位其實屈指可數，包含北部坐落桃園龍潭的中科院、位在桃園龜山的TABC財團法人台灣建築中心，南部則有在台南歸仁比鄰而居的國立成功大學防火實驗室與內政部建築研究所防火實驗中心，而像彰化伸港的台灣防火科技有限公司就因為「有限公司」的民間身分做不了標檢局主管的檢驗生意，只能眼睜睜看著肥肉從眼前溜走。

知情人士則續指，像明道防火實驗室原本蹭了「明道大學」招牌並挖了成大防火實驗室技術幕僚，好不容易搶下TAF認證，但2016被爆出防火實驗作弊後，TAF、標檢局、營建署接連取消其指定實驗室資格，而後明道大學本身財務也亮紅燈，幾經波折在2023年宣告自個也成了退場學校。

位於彰化縣竹塘鄉的「台灣檢測科技研發基金會防火實驗室」原址過去是「明道大學防火實驗室」，由於「明道」時期被控涉及檢驗「作弊」，繼而接連被標檢局、營建署取消其指定實驗室資格，如今原址更名想再投入試驗市場搶賺新台幣，業界質疑聲浪不斷。（圖／CTWANT攝影組）

後頭眼見「明道」招牌已在檢驗界臭不可聞，同夥人索性在2022年初在彰化竹塘慈航宮一旁同樣的地點成立全名為「財團法人台灣檢測科技研發基金會台灣防火實驗室」的台灣防火實驗室，把明道時期的廠房與設備直接重啟使用，2023年以基金會名義分別向營建署與標檢局遞件，希望獲得防火建材檢驗資格，進一步能招攬生意大賺檢驗財。

知情人士揭露，2023年那時標檢局知道「又是明道這夥人在搞事」，在TAF申請階段駁回個痛快，於此同時營建署卻搬出「推動建築新工法」的華麗說帖，經過委員會合議後「有條件」地讓台灣防火實驗室短期成為特定防火建材檢驗單位，在2026年3月7日前，即使還沒取得TAF認證，仍可承攬建築用門遮煙性試驗、防火固定窗、防火捲門、防火牆與大型防火門等國土署主管防火業務。

如今知情人士爆料，由於短期特許快屆滿，台灣防火實驗室近日又再度遞件申請TAF認證，放風聲2025年12月就要搶下TAF認證，喊出「違規都過去了」經營團隊早已換血希望洗白，那時TAF官方確實也依申請流程派人去看，但官員一看黑歷史記憶都回來了「啊就同樣的設備誰敢放行」官方也怕圖利是風聲鶴唳，因此TAF申請還在角力。

還有一位防火門業者透露，現任台灣防火實驗室方姓技術主管其實是過去明道時期實驗室徐姓主任同父異母的哥哥、現任實驗室賴姓執行長更是徐姓主任論文指導教授，「根本都同一夥人」。此外，整塊地持有者謝守禮才剛卸任中華民國防火門商業同業公會理事長，近日據傳還找了立法院一名資深經濟委員會委員全力關注，就是要力拼3月前實驗室取得TAF認證，標檢局基層官員明知亂象不能放行，官員「壓力山大」直喊救命。

標檢局、國土署對此於截稿前未有回應，而TAF副執行長石兆平則強調，所有檢測實驗室可公開資訊都已在官網公告，恕難針對申請審理中案件透露個案消息與評論。

