狐狸守雞舍1／作弊仔疑洗白搶上億建材檢驗市場 標檢局把持傳鬆動全民陷火劫
多年前因檢驗造假被經濟部撤銷檢驗室資格的「明道防火實驗室」，近期又捲土重來在同一地址重起爐灶，不只在2023年以「台灣防火實驗室」為名蹭到內政部營建署（現改制為國土署）管轄多項建築設備的核可認證資格，今（2026）年更打算取得進一步擴大吃下小型（3m*3m以下）防火門檢驗市場。
知情人士示警，這家實驗室根本是早前「作弊」被抓的原班人馬與設備借屍還魂，一旦標檢局真的放行為特許實驗室，「作弊仔都能來當主考官」大辣辣地評定你我住宅防火門安全，「下一個宏福苑恐怕就是你我的家」。
CTWANT調查，台灣的建築設備是否具備合格防火能力，分別由標檢局和國土署認證的「指定試驗室」負責受理商品的耐火測試，通過後再由政府授予廠商合格證書並上市販售。其中國土署主責防火固定窗、遮煙性試驗等項目，而標檢局則主管小型防火門市場，這可是防火設備的最大宗，在每年夯不啷噹約新台幣600億元商機的防火建材市場中，大概240億就是通用防火門市場，實驗室年營收要破億不是問題，且因為門檻高得幾乎像電信、石油等寡佔市場，能踏入便代表長期穩定商機。
而這次被投訴的「台灣防火實驗室」，原址原設備便是2020年已被監察院認證「作弊」並被經濟部標檢局與內政部營建署雙雙撤銷實驗室資格的「明道防火實驗室」。知情人士解釋，在台灣如果想吃下所有防火建材檢驗資格，首先檢驗實驗室必須取得標檢局長兼任董事長的公設財團法人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation，TAF）認證，而TAF認證大多只採認「學校與政府部門」或「財團法人基金會」單位，一般民間企業幾乎不得其門而入。
一名消防學者細算，目前全台享有TAF背書可檢驗標檢局管轄防火建材的單位其實屈指可數，包含北部坐落桃園龍潭的中科院、位在桃園龜山的TABC財團法人台灣建築中心，南部則有在台南歸仁比鄰而居的國立成功大學防火實驗室與內政部建築研究所防火實驗中心，而像彰化伸港的台灣防火科技有限公司就因為「有限公司」的民間身分做不了標檢局主管的檢驗生意，只能眼睜睜看著肥肉從眼前溜走。
知情人士則續指，像明道防火實驗室原本蹭了「明道大學」招牌並挖了成大防火實驗室技術幕僚，好不容易搶下TAF認證，但2016被爆出防火實驗作弊後，TAF、標檢局、營建署接連取消其指定實驗室資格，而後明道大學本身財務也亮紅燈，幾經波折在2023年宣告自個也成了退場學校。
後頭眼見「明道」招牌已在檢驗界臭不可聞，同夥人索性在2022年初在彰化竹塘慈航宮一旁同樣的地點成立全名為「財團法人台灣檢測科技研發基金會台灣防火實驗室」的台灣防火實驗室，把明道時期的廠房與設備直接重啟使用，2023年以基金會名義分別向營建署與標檢局遞件，希望獲得防火建材檢驗資格，進一步能招攬生意大賺檢驗財。
知情人士揭露，2023年那時標檢局知道「又是明道這夥人在搞事」，在TAF申請階段駁回個痛快，於此同時營建署卻搬出「推動建築新工法」的華麗說帖，經過委員會合議後「有條件」地讓台灣防火實驗室短期成為特定防火建材檢驗單位，在2026年3月7日前，即使還沒取得TAF認證，仍可承攬建築用門遮煙性試驗、防火固定窗、防火捲門、防火牆與大型防火門等國土署主管防火業務。
如今知情人士爆料，由於短期特許快屆滿，台灣防火實驗室近日又再度遞件申請TAF認證，放風聲2025年12月就要搶下TAF認證，喊出「違規都過去了」經營團隊早已換血希望洗白，那時TAF官方確實也依申請流程派人去看，但官員一看黑歷史記憶都回來了「啊就同樣的設備誰敢放行」官方也怕圖利是風聲鶴唳，因此TAF申請還在角力。
還有一位防火門業者透露，現任台灣防火實驗室方姓技術主管其實是過去明道時期實驗室徐姓主任同父異母的哥哥、現任實驗室賴姓執行長更是徐姓主任論文指導教授，「根本都同一夥人」。此外，整塊地持有者謝守禮才剛卸任中華民國防火門商業同業公會理事長，近日據傳還找了立法院一名資深經濟委員會委員全力關注，就是要力拼3月前實驗室取得TAF認證，標檢局基層官員明知亂象不能放行，官員「壓力山大」直喊救命。
標檢局、國土署對此於截稿前未有回應，而TAF副執行長石兆平則強調，所有檢測實驗室可公開資訊都已在官網公告，恕難針對申請審理中案件透露個案消息與評論。
看更多 CTWANT 文章
狐狸守雞舍2／廢料還魂驗防火國土署竟背書 明道不只作弊還陷掏空疑雲
獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣
說散就散1／曾獲蘇打綠阿福賞識 鹿洐人宣布解散：確實滿不容易
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 發表留言
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 發表留言
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發表留言
狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳志老婆是誰？網疑「小紅書炫富魔Eva」 擁6飛機、養鯊魚
柬埔寨太子集團因涉嫌跨境詐騙與非法賭博，涉及金額高達數百億，罪行重大，集團創辦人陳志近日終於落網，從柬埔寨押送回北京審理。然而，中國網友目前把關注度轉向一名常在社群瘋狂炫富的女子「Eva」，像是700萬的黃金鋼琴、多輛私人飛機與遊艇等，她近期刪光小紅書和微博等照片，時間點就在陳志被捕後，令網友不禁懷疑她就是陳志的老婆。太報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言