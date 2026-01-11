狐狸守雞舍2／廢料還魂驗防火國土署竟背書 明道不只作弊還陷掏空疑雲

前身為明道大學防火實驗室的「台灣檢測科技研發基金會防火實驗室」被爆出疑似使用明道大學已報廢的器材施行檢驗業務，同業直斥這種「歹銅舊錫」煉金套利術恐怕涉及變相掏空。（圖／顏瑋辰攝）

明道大學防火實驗室2016年爆發數據造假醜聞，慘遭經濟部標檢局取消產品驗證資格，接著標檢局和內政部營建署（現國土署）雙雙因把關不力被監察院糾正，但200多本已經由明道大學背書的防火門實驗報告書根本沒被逐一仔細覆核，至今安全存疑民眾深陷危機。知情人士爆料，當官的標檢局事後改推新的耐火試驗法「裝沒事」、搞事的民間「作弊仔」則忙著拿明道大學「報廢」的爐子檢驗牟利，一旦星火燎原回祿火吻，你我都將成為檢驗惡搞下的人肉祭旗。

CTWANT調查，彰化縣私立明道大學在2024年7月底正式停辦，而位在車程約15分鐘竹塘鄉的明道防火實驗室則早先一步在2022年認列「報廢」，從會計師簽證的財務報表顯示，實驗室以累計折舊新台幣729.3萬多元和認列損失414.2萬多元合計沖銷了原始成本約1,143.6萬元，實驗室的財產價值「歸零」，財報中也無防火爐或遮煙爐另行出售的紀錄與資金流。

CTWANT記者7日直擊彰化實驗室現場，赫然發現理應「報廢」的實驗室如今掛上「台灣檢測科技研發基金會防火實驗室」招牌，裏頭堆放不少木製建材，小貨卡也仍進出頻繁，根本沒有報廢的痕跡，細查內政部更在2023年發給此處3年期指定實驗室認證，實在弔詭。

早已退場的明道大學在2022年曾捲入實驗室報廢設備遭轉賣糾紛，然而現存留守人力對此一問三不知。（圖／顏瑋辰攝）

知情人士直指，這座實驗室在2022年被認列報廢後，理論上裏頭的東西已無殘值沒有搞頭，但沒想到一間掛名在彰化芳苑透天厝的「國創企業有限公司」竟宣稱有這些「歹銅舊錫」所有權，還租給基金會順利從國土署蹭到防火與遮煙測試試驗機構許可，國創並以每次檢測5萬元分潤，後頭被爆料後索性「殺雞取卵」直接售予基金會拿錢走人，魔術般地從早已被認列「報廢」的檢測設備「吸血」，「就是要從基金會挖錢走」他直斥國土署到底知不知道廠商在搞什麼鬼。

未具名會計師比對明道大學捐款芳名錄和2022年財報後推敲出答案，因為早在2010年就有幾名防火門業者捐了明道大學近千萬指定買防火實驗室設備，後頭明道大學「不玩」防火實驗業務，看來是原始出資者想取回這些設備，簽證的會計師便直接把累積折舊和原始成本的差額湊一湊列入「提前報廢」最省事，因為整座實驗室資產歸零後，出資者拿走設備「學校裝作沒看到就好啦」。但她也坦承明道還涉及積欠教職員薪資糾紛與教育部代償問題，校方負責人確實有可能會因涉嫌不實報廢隱匿資產惹上刑事官司，呼籲司法單位介入。

知情人士續指，如今莫名出現的國創公司就建築了厚實的防火牆，就算基金會租用甚至買下這些早已被明道「報廢」的設備並用於檢驗業務牟利，內部只要推稱是善意第三人，那麼涉及掏空校產、私賣設備就只是明道與國創的糾紛，「全身而退的那夥投機者現在要替你我把關消防安全」他想到就嘆氣。

更有甚者，2020年出具的糾正報告中，被監察院認證「作弊」的明道大學實驗室已夯不啷噹發出至少200本防火報告書替建材背書，像台北市境內上千戶社會住宅、可容納至少6,000人的台北流行音樂中心等處，他們的防火門都由明道大學防火實驗室檢驗，也讓人難以放心。

台灣建築門防火試驗是透過高溫火場模擬，檢測門扇在一定時間內能否阻擋火、煙及熱傳遞，確保其防火時效與完整性，以保障建築安全與人員疏散順暢。（示意圖／翻攝自EuroLab官網）

一名知情學者感嘆，標檢局被「釘」防火檢測把關不力後，竟直接搬出CNS 11227-1新版耐火試驗法「洗記憶」。因新版耐火試驗法規定，雖然測試期間要定期密集地量測試體變形量，但「量測」行為已不若舊版須列入判定防火合格與否，剛好替明道實驗室當初虛偽不實、多次虛構量測數據解套。後頭標檢局大肆宣傳，稱明道符合新版試驗法，意圖「洗白」把關不力之責，更不必逐一收回200多本防火門實驗報告書，「大家繼續混飯吃」他嘆氣。

CTWANT追蹤，像台北市政府都發局就推稱，境內由明道實驗室產製的防火報告，在2020年糾正案被「炎上」時都有挖出來逐一審視，函請當時的標檢局及營建署確認並分別獲函覆稱有效，依此認為暫無違法疑慮。學者不禁感嘆，官員這樣互踢皮球自圓其說的作風，難怪業界「作弊仔」敢嗆「你有看過火災是被防火門搞死的嗎？」他直斥業者的冷血囂張來自主管機關的縱容。

教育部與國土署對此暫未有正式回應，台灣防火實驗室執行長賴維祥則澄清這是惡性競爭的不實謠言，將在請示董事會後對指控一一駁斥；另外有一名自稱負責國創公司會計業務的女子強調，明道大學實驗室解散得突然，因此先成立國創公司作為基金會成立前的緩衝，無論設備是否為認列報廢，國創一定是付費取得，但金額自己已難查找，而後這些設備也早已轉賣給基金會，產生的所有稅賦都有依法繳納；而最關鍵的明道大學至今則因退場清算中，目前只剩5名留守職員，他們對2022年時明道高層清算實驗室消息一問三不知，表示無從回應。

