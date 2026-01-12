狐狸守雞舍3／實驗室、國土署與標檢局都說依法檢驗 明道報廢物煉金涉掏空仍是羅生門

經濟部標準檢驗局澄清目前沒有收到「台灣防火實驗室」想成為標檢局管轄建材指定實驗室相關申請。（資料照／CTWANT攝影組）

CTWANT昨（12）日報導「廢料還魂驗防火」相關消息，直指疑似有劣跡廠商經內部改組後想重新申請成為國家防火檢驗實驗室，引發話題。對此主管機關之一的內政部國土署強調，能被內政部指定為試驗機構，都經確認設備合規也獲審議通過；另一主管機關經濟部標檢局則說，目前尚未收到報導中的「台灣防火實驗室」想成為標檢局管轄建材指定實驗室相關申請。

CTWANT昨天刊出「狐狸守雞舍」系列報導，關注一家被指前身疑為「明道大學防火實驗室」的「台灣檢測科技研發基金會防火實驗室」（台灣防火實驗室），近期這間實驗室向財團法人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation，TAF）申請認證，據傳希望在取得認證後，進一步向標檢局申請為標檢局管轄之一般小型防火門指定實驗室。然而「明道」時期卻有不少違規「黑歷史」，甚至驚動監察院糾正了標檢局與國土署前身的營建署，這次「洗白」重來仍不免令人憂心。

廣告 廣告

台灣防火實驗室人員對於報導抱屈，直指量測設備前使用者確實曾拿來作弊，但設備本身沒有問題，假設一家因食安問題而被勒令歇業的餐廳，也不能說他的鍋碗瓢盆與瓦斯爐就永遠不能使用。人員強調，如今在人員重組並經主管機關高規格檢視之下，合法範圍善用檢測工具、力拼申請成為實驗室，這樣的努力該被客觀看待，反倒是市場同業惡性競爭，多次向不同媒體投訴，非常遺憾。

國土署也對報導做出回應，強調「明道防火實驗室」被控涉及「作弊」後，前頭認證的200多本防火門實驗報告書是標檢局2020年再度召開審查會議決議稱「不影響相關防火門耐火性能與安全性」而推定試驗報告仍屬有效，確實可作為後續評定與認可依據。

國土署官員回顧，2023年指定台灣防火實驗室為3年期合法建築性能試驗機構前，國土署內部已經經歷3次評選會議及1次現地勘查，確認台灣防火實驗室設備符合規定及審驗通過，才指定其為建築性能試驗機構，期限到今年3月7日止，未來若要重新申請指定者，則應檢附TAF或同級國際實驗室認證的證明文件，以確保檢測公信力。

標檢局官員則說，2017年針對「明道」試驗報告問題確實已5次召集至少6名專家學者召開商品安全性專案會議，當時從爐溫比對測試、抽樣監督試驗等都逐案審查試驗，確認符合2016年接軌國際的CNS 11227-1新版國家標準規定後，才將全案函復當時已介入調查的監察院報結。

儘管國土署與標準局皆強調，防火建材為應施檢驗商品，都會以最嚴格的工廠檢查方式定期與不定期實施固定與突擊檢驗，從原物料、零組件、半成品到成品都是檢查範圍，以確認能持續生產與原驗證樣品一致的防火產品而可保障使用者安全，然而弔詭的是，國土署與標檢局皆未著墨於「台灣防火實驗室」使用儀器被控來自明道大學報廢設備甚至涉及掏空等爭議，後續仍有待釐清。

明道大學已進入退場留守階段，2022年清算實驗室被控涉及掏空，如今仍未有進一步說明。（圖／報系資料照）

前身為內政部營建署的國土署（圖）直指，由於經濟部標檢局審查會議認定明道大學實驗室200多本防火門實驗報告書為有效，才依此為各案子防火力維持原評定。（資料照／趙世勳攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

沒配套就硬上2／信管、豪宅貸款、土方政策三重夾擊 房市恐成「一灘死水」

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查

住日本返台都帶什麼？「行李箱塞爆2物品」 引一票人共鳴：只有台灣有