狐狸守雞舍4／強調設備採購經得起檢驗 台灣防火實驗室斥惡性競爭不可取

「財團法人台灣檢測科技研發基金會」下轄的台灣防火實驗室坐落在彰化縣竹塘鄉。（圖／顏瑋辰攝）

CTWANT在12日報導了「狐狸守雞舍」對防火實驗室一連串檢驗爭議引起各界回響，除了內政部國土署推稱依照經濟部標檢局辦理並無不法、標檢局也說現行流通在外的相關防火門實驗報告書有效外，如今被指捲入爭議的「財團法人台灣檢測科技研發基金會」下轄的防火實驗室也發表聲明。

吹哨者近期向CTWANT指出，台灣防火實驗室疑似為先前因實驗涉有不實慘遭撤照的「明道大學防火實驗室」原班人馬原地重起爐灶，台灣防火實驗室回應直指，現任實驗室方姓技術主管、前明道實驗室徐姓主任是否真如報導所謂為「同母異父」關係，實驗室無從過問，且方聰明不曾在明道大學實驗室存續期間在明道大學相關單位服務，另外方、徐二人在其他現存合格防火實驗室也在職多年，人事任用審查並無問題。

廣告 廣告

實驗室強調台灣檢測科技研發基金會為合法財團法人，基金會注資成立的「台灣防火實驗室」董監事及實驗室成員經比對並無明道實驗室工作者，另若吹哨者稱現在實驗室與明道實驗室成員之間有什麼交情或親屬關係，實驗室無從過問員工私人生活，至於廠房土地持有者、前防火門公會理事長謝守禮私人生活，實驗室也一樣不必關心。

位於彰化縣芳苑鄉的「國創公司」登記地是一處傳統4層透天樓房，外觀並無明顯招牌。（圖／讀者提供）

實驗室也對大型設備遭指為明道大學認列「報廢」的器材澄清，直指這與事實不符，因為實驗室是向一間位在彰化縣芳苑鄉的「國創企業有限公司」購買設備，另有不足也向台灣企銀等單位承租廠房與籌設土地等，實驗室的土地、設備、人員等均經官方審查無虞，才開始進行評鑑程序。然而CTWANT多次希望聯繫國創公司代表人王素雲，電話另一頭卻一再由自稱該公司委託的稅務人員代為強調「過戶都有合法納稅」，未針對吹哨者質疑明道大學設備是否在報廢後跑到國創「借屍還魂」進一步釋明。

實驗室反指，吹哨者惡意攻擊多年不堪其擾，呼籲各界認清官方認證說法與事實，不要為社會添亂、浪費社會成本。

位於彰化縣北斗鎮的私立明道大學如今已經退場，除了5名留守人員與部分改掛「私立東海大學」學籍學生外幾無進出者。（圖／顏瑋辰攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

惡騙宰農民2／吸血式PUA榨乾花蓮「柚二代」 他家產被奪打4份工養小孩

熱戀種草莓1／掰了邱偲琹 郭方儒雨中陪新歡大跳

她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍