狐狸怪客大膽搶劫銀行 玉井警分局表示 免驚啦!是演練啦

【民眾網編輯方笙楠臺南報導】春節假期將近，民眾提領現金需求增加，為有效遏止不肖歹徒行搶、行竊，臺南市政府警察局玉井分局於2月3日結合京城銀行玉井分行實施「防搶演練」，由2名員警假扮歹徒持槍闖入，喝令行員交付現金，警方接收銀行觸按警鈴通報後，立即發布線上攔截圍捕，迅速逮捕搶匪。

「搶劫！通通不要動」，身著狐狸面具之歹徒持槍衝入京城銀行玉井分行營業廳內，喝令行員交出現鈔，此時行員機警見狀，伺機按下「警民連線警報」並記下歹徒之面貌、體型、衣著及口音等相關特徵，隨即玉井分局勤務指揮中心接獲警鈴發報後，即指揮線上巡邏警網火速前往現場，同時偵查隊也全員出動，成功於台84線豐里橋東側順利圍捕歹徒車輛，並迅速壓制搶匪。演練時附近居民、路過民眾經過都紛紛駐足探頭觀看，大呼非常逼真，達成演練目的及效能。

另外本次演練橋段為了讓歹徒角色演出更為逼真，特別安排偵查隊兩名資深刑事小隊長擔任搶匪，其演出的氣勢，不禁使人懷疑真的有搶案發生，甚至引發圍觀群眾騷動。

分局長蘇保安呼籲民眾如欲提領大量現金，可隨時向當地警察機關申請警力護鈔，由員警陪同護送至安全處所，降低被害之風險；並將不定時與轄內金融機構實施各類情境的防搶演練，提升自我防衛能力，達到維護萬全之目的。