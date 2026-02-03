狐狸誤把相機當食物叼走 「自導自演」影片爆紅

小狐狸誤認相機為食物叼走，在雪地中狂奔後埋進雪堆，畫面全被拍下。（圖／翻攝自IG，8worldnew，下同）

大陸一位網友近日在內蒙古呼倫貝爾雪地拍攝時，遭遇一場哭笑不得的突發狀況，他放置在地上的運動相機，被一隻野生小狐狸誤認為食物，當場叼走逃逸。更巧的是，這台相機在「第一視角」模式下持續錄影，全程拍下狐狸奔逃與藏匿相機的「作案過程」。

小狐狸誤認相機為食物叼走，在雪地中狂奔後埋進雪堆，畫面全被拍下。

鏡頭畫面記錄顯示，小狐狸奔跑超過一公里後，停在一處雪坡前。牠先是用前爪在雪地中刨出淺坑，接著將相機「藏進坑底」，最後還用鼻子與前掌將積雪小心翼翼地推回，完成「掩埋」。期間，相機多次拍下狐狸圓滾滾的眼睛與毛茸茸的頭部，動作俏皮，模樣逗趣又療癒。

廣告 廣告

第一視角拍下狐狸圓滾滾的眼睛與掘雪動作，模樣逗趣療癒。

根據《大河報》與陸媒報導，事件發生在2月1日，當時這名網友正在雪地中架設拍攝裝備，一隻好奇心旺盛的小狐狸突然現身，竟將相機叼起並迅速逃跑。網友隨即翻過鐵絲網展開追趕，過程中狐狸不時回頭張望，彷彿在觀察「是否被追上」。

第一視角拍下狐狸圓滾滾的眼睛與掘雪動作，模樣逗趣療癒。

網友花了將近一小時才找回相機，所幸設備除了殼上沾有些許泥雪，功能並未受損，所錄畫面也完整保存。他將影片上傳至社群平台後，引發大量網友關注，不少人笑稱這隻狐狸「免費當了一天攝影師」，也有人留言：「牠埋東西的樣子真的太可愛了！」、「是有備而來的『犯罪現場紀錄片』吧？」

畫面顯示狐狸用鼻子與前掌推雪，試圖掩埋相機，動作十分謹慎。

野生動物專家表示，狐狸本就具有強烈好奇心，尤其容易被反光或具氣味的物體吸引。運動相機因具有金屬光澤與聲響，常被誤認為可食或玩具般的東西。類似事件並非首次，新疆與俄羅斯地區也曾發生狐狸叼走手機或小型器材的報導。

這起事件不僅讓旅途多了驚喜插曲，也提醒喜愛自然拍攝的創作者，在野外設置裝備時應更加注意與野生動物保持距離，避免器材損失或意外發生。

第一視角拍下狐狸圓滾滾的眼睛與掘雪動作，模樣逗趣療癒。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

台人北海道機場「放鳥司機2小時」！挨轟後付3萬日圓道歉 業者不買單

袁惟仁過世！前妻陸元琪發聲「最怕聽到訊息通知聲」 離婚10年仍哭腫眼

袁惟仁病逝！袁義認逃避7年「扯平了」：下輩子再當及格的父子