狐狸、水豚、樹懶齊聚 內門「野森動物學校」明年初試營運

「野森動物學校」引進超過20種動物，包括狐狸、水豚、狐獴、小食蟻獸、哈里斯鷹與笑笑羊等。高市府觀光局提供



占地約11.5公頃、以生命教育與動物保育為核心的高雄內門觀光休閒園區，將以「野森動物學校」為品牌名稱於115年1月17日對外試營運，園區結合內門在地文化與自然生態，為東高雄觀光注入全新樣貌，民眾可在官網購票預約入園。

高市府觀光局表示，「野森動物學校」園區位於內門紫竹寺南側，設計之初即融入內門宋江藝陣精神，將傳統兵器意象轉化為建築語彙，象徵守護與共生，並同時保留原有竹林與野生動物棲地，入口地坪更以穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生動物圖樣，傳遞生態保育理念。

廣告 廣告

營運團隊表示，「野森動物學校」並非傳統動物園，而是以「動物是老師、森林是教室」為概念，讓遊客透過觀察與互動，理解動物行為與自然節奏，園區引進狐狸、水豚、狐獴、小食蟻獸、哈里斯鷹與笑笑羊等超過20種動物，並依動物習性規劃活動空間，避免高密度展示，落實動物福利。

營運團隊進一步指出，園區設計多元體驗方式，在專業人員引導下，民眾可近距離觀察狐獴站哨、水豚悠閒戲水，或感受樹懶緩慢生活的魅力，讓學習自然發生。

除動物體驗外，園區同步規劃多元休閒設施與餐飲空間，包括可近距離觀察樹懶的主題餐廳、咖啡空間、窯烤披薩及行動餐車，並設有適合孩童遊憩的「森育冒險村」，滿足親子與家庭客群需求。

為兼顧動物福利與遊園品質，試營運期間全面採「預約制」，遊客須事先至官方網站完成購票。票價方面，全票399元、高雄市民299元、半票149元，內門區居民及2歲以下幼童可免費入園。

更多太報報導

人潮最多、風險最高 高雄跨年防恐演練鎖定捷運站

雙城論壇破功？中共軍演圍台 引藍綠高雄市長參選人怒火

中國軍演…陳其邁批「亞太安全最大破壞者」 籲立院速過國防預算