狐猴愛塗「馬陸」？保育員神還原特殊行為奪設計金獎
今年台灣動物園暨水族館協會（TAZA）舉辦「第三屆動物行為豐富化設施設計大賽」於10月28日決選（以下簡稱行豐比賽），由台北市立動物園隊伍參賽的「狐猴塗抹替代物」和「紅毛猩猩知我心」主題計畫，分別獲得本屆比賽的冠、亞軍。動物園表示，入圍的2件行豐作品皆經過科學量化、反覆測試操作，觀察到動物們捧場使用，表現出多元化自然行為。
動物園表示，此次行豐比賽獲得評審青睞第一名的作品為「狐猴塗抹替代物」，保育員透過日常的觀察與爬梳文獻紀錄發現褐狐猴有塗抹「馬陸」分泌物的特殊行為，從而找到臺灣原生物種「福爾摩沙山蛩（馬陸）」分泌物用來研發製作褐狐猴專屬「防蚊液」，並以回收木材製作放大版的「馬陸造形」、「狐猴塗抹替代物」載體提供給狐猴們使用，為褐狐猴們增添許多生活情趣與互動的社交機會。
動物園指出，行豐比賽第二名為「紅毛猩猩知我心」，從人類中心到生態主義的哲學思辨，以動物園經常給巨猿作為取食豐富化的物件為基礎，加入可以拉近人們與野生動物關係的類互動因子，發展人與紅毛猩猩合作又競爭的互動學習機制，用來提升行豐物件的變化性與複雜度。
入圍的2件行豐作品皆經過科學量化、反覆測試操作，觀察到動物們捧場使用，表現出的多元化自然行為，今榮幸獲得獎項讓保育員為提升動物福祉投入的心力備受鼓勵。
為提升動物福祉與照養品質、促進動物園專業交流，台灣動物園暨水族館協會每年以訓練或比賽的方式，邀集國內外動物園、水族館保育員及相關科系師生參與動物行為豐富化的規劃與設計，透過創意設計激發圈養動物的自然行為，讓動物在人工環境中也能展現探索、互動與學習的行為，進而提升其身心健康與生活品質促進動物福祉。
