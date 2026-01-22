南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

迪士尼動畫＂獅子王＂中的丁滿家族怎麼會出現在路邊？地點就在嘉義縣民雄鄉中正大學附近，民眾發現一隻落單的狐獴站在路邊，一溜煙的就跑不見了。由於牠是外來種動物，嘉義縣家畜防治所也立即派人捕捉，但並沒有抓到。





「狐獴家族」落單？ 嘉義中正大學附近驚見狐獴

嘉義縣民雄鄉中正大學附近，民眾發現一隻落單的狐獴站在路邊，一溜煙的就跑不見了。（圖／民眾提供）

一隻狐獴直挺挺的站立在路邊，好奇的看著來往的人車，民眾開車經過嘉義縣民雄鄉中正大學附近，赫然發現到牠，放慢車速經過，把牠可愛的模樣拍攝下來，狐獴一開始也好奇的對看，後來就一溜煙的跑掉了。民眾把影片po網，引發網友熱議，嘉義縣政府家畜防治所獲報之後，也立即動員人力前往捕捉。狐獴喜歡挖洞，所以防治所人員還蹲下來對著路旁底下的小洞仔細搜尋，但還是沒有發現到蹤影。

「狐獴家族」落單？ 嘉義中正大學附近驚見狐獴

嘉義縣家畜防治所也立即派人捕捉，但並沒有抓到。（圖／民眾提供）

狐獴是非洲的動物，因為在迪士尼動畫＂獅子王＂中以丁滿家族的身份出現，而廣為人知。台灣也有不少公家和私人的動物園都有飼養，甚至也有人養來當寵物。由於狐獴是群居動物，現場卻只有一隻，因此家畜所研判遭人棄養的可能性比較大。嘉義縣家畜防治所所長林珮如表示，本所已經派員前往捕捉，但是沒有發現到狐獴的蹤跡，雖然狐獴牠不是被列為禁養的動物，但是飼主也不應該放養，甚至是棄養所屬寵物。如果棄養的話，可依動保法開罰到最高15 萬元，所以在此呼籲飼主應該管理好所屬寵物，避免後續不必要的糾紛。不久前台中大肚山也曾經出現過五隻狐獴，這次又出現在嘉義縣民雄，因此也引發生態專家的憂慮，擔心又會像綠鬛蜥一樣，爆發外來種嚴重入侵的危機。













原文出處：「狐獴家族」落單？ 嘉義中正大學附近驚見狐獴

