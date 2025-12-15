狐臭夏天才會有？醫曝冬天腋下異味可能更濃 治療一次看！肉毒竟也能改善

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

許多人以為狐臭只在炎熱的夏天才會有濃厚的異味，到了冬天天氣變冷，不太會流汗就比較不會有狐臭的問題，而且衣物也穿得比較多還能掩蓋味道，但事實上冬天狐臭異味卻有可能因此加重。

目前狐臭的治療方式相當多元，就連常用於除皺的肉毒桿菌素也可以用來改善狐臭問題，民眾若有相關困擾可與醫師討論，選擇最適合自己的治療方式，讓生活不再被尷尬異味籠罩。

夏天過了狐臭也沒自然淡化 為什麼冬天還是有狐臭？

廣告 廣告

狐臭主要是因為大汗腺（又稱為頂漿腺）的分泌物，經皮膚表面的細菌分解後而產生的特殊氣味。奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師詹易儒表示，若冬天長時間穿著厚重衣物，讓腋下被大衣、毛衣、內搭等層層包住，這會使腋下像是被蓋了一層保鮮膜一樣，空氣不流通，異味可能會因此更容易加厚！





即使到了冬天，腋下的尷尬異味仍然不會自然淡化，使用止汗劑除臭效果又有限，到底該怎麼辦呢？詹易儒醫師提到，目前治療狐臭的主流方式包含手術、清新微波熱能止汗術、肉毒桿菌素注射治療，各具特色、適合不同需求，醫師能根據患者的症狀嚴重度、生活型態、恢復期接受度、效果持續度等，量身打造最適合的方案，協助病人擺脫長期異味困擾。

狐臭如何治療？ 手術、微波熱能、肉毒治療選哪個好？

狐臭的治療核心在於「減少大汗腺的功能或數量」，目前有手術、清新微波熱能止汗術、肉毒桿菌素注射等治療方式可供民眾選擇。





詹易儒醫師認為，針對中度至重度狐臭，手術仍是效果明顯且持久的選擇，傳統手術會從腋下開一個切口將大汗腺移除，現在則可用螺旋刮刀輔助，切口小、恢復期縮短，但術後仍有短暫腫脹、瘀青或疤痕的風險，較適合能接受恢復期、期望能長效改善的病人。





而清新微波熱能止汗術則是屬於非侵入式治療，詹易儒醫師表示，它主要是利用微波能量加熱破壞腋下汗腺，不會留下明顯傷口，但會有局部腫脹、暫時麻木感，不過多數病人治療後即可正常生活，適合想要改善氣味但不想停工、害怕術後照護的人，可是有些重度狐臭患者可能需要1－2次療程才能達到理想效果。





至於常被以為只能用於瘦小臉、除皺的肉毒桿菌素，其實也能改善狐臭。詹易儒醫師說明，它主要是透過暫時抑制小汗腺分泌，達到減汗效果，特別適用於汗味較淡、以汗量造成異味的輕度病人，較不適合中重度狐臭病人，不過可將它作為「改善汗量」的輔助手段。





肉毒桿菌素注射治療後幾乎沒有恢復期，但詹易儒醫師指出，它的效果僅能維持約4－6個月，需要定期補打，所以除了輕度狐臭之外，在重要場合前有短期需求（如婚禮、拍攝、口試）者、想先試試看治療效果的病人、不適合手術或未準備接受侵入式療程者也相當適合。





狐臭雖然不是疾病，卻常常會影響人際互動與自我形象。民眾若有相關困擾，都可以尋求醫療協助，幫助自己重拾生活品質與自信，揮別異味困擾。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥狐臭夏天才會有？醫曝冬天腋下異味可能更濃 治療一次看！肉毒竟也能改善