狗也能當武士？金毛犬叼「玩具刀」誤傷路人畫面超萌

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一隻名叫「山藥泥」的狗狗意外在網路上爆紅，年僅1歲的牠將一把泡棉製作的玩具武士刀視為無價之寶，不論走到哪裡都叼著不放，畫面既中二又可愛，甚至還因為武器過長，時不時「誤傷」路人，讓網友笑稱牠根本是行走江湖的萌系武士。

「山藥泥」的飼主分享，自家養的狗狗從小性格活潑，卻對各種玩具都興趣缺缺，直到這把看似普通的玩具刀出現，立刻晉升為牠心中的第一名寶物，無論是吃飯、睡覺或巡邏家中地盤時，都一定要帶在身邊，彷彿少了它就無法安心。

某日當主人帶回一把玩具武士刀後，立刻晉升為「山藥泥」心中的第一名寶物

狗狗對這把泡棉武士刀情有獨鍾，總是緊緊咬著武士刀刀身，在家中來回走動，神情專注又自信，像是在時準備迎戰看不見的對手，有時牠還會停下來啃咬幾口順便磨牙，完全把這把玩具當成真正的武器使用。

然而因為武士刀的長度不短，每當「山藥泥」在轉身或經過家人身邊時，常常會不小心掃到對方的腳或小腿，畫面看起來就像在「揮刀砍人」，可愛畫面讓不少網友被萌翻，紛紛留言表示「被砍我願意」、「刀不離身是基本」、「對於武士來說刀比生命更重要」，也有人笑說狗狗根本把自己當成動畫的主角，活在專屬於牠的武士世界裡。