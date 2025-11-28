《狗仔回憶錄》史上最慘狗仔任務 我拍到馬唯中老公 卻錄成全黑

前情提要：

2006年，我隨《壹週刊》同事飛到香港跟拍前總統馬英九長女馬唯中，卻因緊張把偷拍包「接錯線」，錄下整段全黑畫面。最關鍵的是：我親眼目擊她與一名平頭男子在機場快線上互動親密，但完全沒拍到。多年後才發現，那名男子就是她的現任丈夫蔡沛然。整個任務4人出動，卻一張照片都沒拍到，成為我職涯最昂貴、最痛也最荒謬的一堂課。

馬英九女兒馬唯中在美國唸書，《壹週刊》派出狗仔隊，到美國拍攝她的求學生活。拍到她和富二代友人夜會。

雖然是國民黨政治明星的二代，馬唯中的生活和一般人無異。

馬唯中拉著行李前往香港，等在機場迎接的是她的現任老公蔡沛然。

如果要我選一件「足以寫進教科書」的狗仔失誤，我一定會投票給2006年馬唯中香港行。那次我們4個人飛去香港，眼睜睜看著一條大魚從鏡頭前游過去，最後只帶回一整段全黑的畫面。更讓我一輩子忘不了的是，目擊卻未拍到的這條大魚，最後居然娶了馬唯中，成了她的老公。

馬唯中是前總統馬英九的大女兒，故事要從她還在美國念書說起。

那時馬唯中人在美國，我們《壹週刊》前一組同事已經被派去拍過一次。那趟出差待很久，我記得超過10天，有人說更久，出差費燒得很凶，據說最後同事窮到蹲在那裡吃泡麵。

題目很單純。拍馬英九女兒在美國的日常，算是標準「大製作」八卦題。那時也不知道她是否有男友？只是用「未來總統女兒」的規格做。

馬唯中夜會的男子，是上市公司的二代，但兩人並不來電。

馬唯中北一女畢業後，即前往美國哈彿大學深造。

故事開始變得有趣：她要去香港

真正讓事情變得有趣，是她回台灣前一晚。前一組人在美國拍到，她和一名富二代一起吃飯，聊天時提到要去香港見某人。這位富二代文質彬彬，看起來比較像好朋友，顯然不是男友。

於是大家開始推理：「美國那個男生也許只是朋友；真正的關鍵在香港。」而最刺激的一句是——她好像不打算讓家人知道要去香港。在八卦週刊的世界裡，這一句話就等於一個大紅圈：這裡有故事。就這樣，輪到我這個剛進公司不到一年的菜鳥上場。

菜鳥被丟去香港出任務

有一天，長官突然通知說：「明天飛香港，跟拍馬唯中。」沒暖身、沒討論，就這樣上場。我們一組4個人：資深攝影小王、一個文字記者、另一個年輕攝影，加上我。說白了，就是一個資深帶3個菜鳥，大家都不太確定狀況，只知道——要拍馬唯中的神祕友人。

那年代沒有智慧型手機，偷拍是一整套DV＋小鏡頭＋線材，藏進所謂的「偷拍包」裡。出發前一天，我們整理裝備，資深攝影大哥簡單教我怎麼接線、怎麼開機、怎麼藏鏡頭。主管問：「你都教完了嗎？」他說：「有，有檢查過。」

馬唯中的老公蔡沛然從事金融業，但曾當過模特兒。

蔡沛然似乎有健身過，身上的人魚線，曾引發熱議。

馬唯中和蔡沛然一起去看表演，難得兩人同框。

我以為自己錄到封面新聞

到了香港，我們在機場外守著。她從美國直飛，推著行李走出來時，一個平頭男上前迎接，兩人互動熟悉且上了香港機場快線，我和資深攝影立刻跟上同一節車廂。我背著偷拍包，照著教法把DV打開、接線、藏鏡頭，假裝路人。一路上，他們聊天聊得開心，平頭男又摸頭又互動，看起來超像情侶。以週刊標準，這畫面OK了！

小王問：「你開機了哦？」我說：「開了。」當下我心裡暗爽：「第一次出國任務就中這種畫面，我是不是要加薪了？」兩人坐到九龍站附近，走進高級住宅社區，我們進不去。肚子餓，就去吃牛肉麵。

牛肉麵之後，我的人生毀了

災難就在那碗牛肉麵後發生，偷拍包內容要接電腦才能看，我們把DV接上電腦，準備欣賞那段「甜蜜互動」，螢幕一打開——檔案夾是空的！畫面是黑的，什麼都沒有，因為我把線接錯了！

更慘的是，小王那天也沒有拍備份，他覺得「有偷拍包就好」，連相機都沒拿出來拍。於是，4個人飛香港，跟一整天，只剩下「我用眼睛看到」的畫面。

資深被請走，我的黑歷史被刻下

之後幾天，我們在香港守她的行程，包含去她老闆蔡國強演出的後台、豪宅門口坐著。但那天機場快線後，再也沒近距離看到她與那位神祕男子。唯一能用的，是她回台灣那天衝進機場的畫面，但模糊到無法刊出。

回來檢討當然不會只怪「新人接錯線」，資深大相機沒拍本來就不該，就算主力是偷拍包，也應帶一般相機備案。最後，小王真的因此被請離開：「你是帶隊資深攝影，卻連一張照片都沒拍。」我也逃不掉，新人雖有犯錯空間，但「接錯線」還是刻進職涯黑歷史。

最關鍵的男人，只活在我記憶裡

那一期週刊內容，香港線只剩一句：「她有去香港。」重點仍放在她美國最後一晚和富二代見面，而真正關鍵的平頭男，只存在我腦海裡。事後對照才確認：我在香港機場快線上看到的那個男人，就是她後來的老公蔡沛然。

我是世界上最早看到他們同框的人之一，卻沒有留下一格畫面。對我來說，這是昂貴、痛苦又好笑的課——那次「馬唯中香港祕密行」，讓我永遠記住一句話：你看到的，不一定算數；你拍到的，才是真的。

只是很可惜，那天我看到的全都只活在記憶裡。（本文內容由當事人口述，AI協力完成，經編輯核實無誤。《狗仔回憶錄》每逢週六更新）

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



