《狗仔回憶錄》從上引水產到台中飯店 孫安佐熱戀引發三角風暴

藝人孫鵬和狄鶯之子孫安佐在美國唸書鬧出大風暴之後，2019年轉回台灣唸書。《壹週刊》狗仔記錄孫安佐返台後的感情風波，跟拍中直擊他與女友阿乃在上引水產親密互動，隨後兩人突赴台中入住金典酒店三天幾乎未外出，引發揣測。面對記者採訪，孫安佐態度強硬，承認交往但否認久居房內。之後網紅米砂自爆為他墮胎，與阿乃互控第三者，三角戀引爆網路輿論，成為2019至2020年話題高峰。

孫安佐回台後，就和真理褲妹（即阿乃）陷入熱戀，2人在上引水產情不自禁熱吻。

做狗仔久了，什麼荒謬日常都看過，但孫安佐那段時間的「戀情宇宙」，我到現在都還能倒背如流。這個藝人孫鵬及狄鶯的寶貝兒子，從美國「揚言拿槍攻擊學校、被聯邦警局關、最後被遣返回國」之後，大家都在看他回台後會變成怎樣。而當時我們《壹週刊》的想法很簡單——既然他回來了，那就跟一下他的日常，看看這位曾經轟動國際的「問題少年」，現在都在做什麼。

孫安佐是狄鶯及孫鵬的寶貝兒子，但也為這對明星夫婦帶來許多的麻煩。

狄鶯及孫安佐一起上節目，當被問到被異性吸引，第一眼會看哪裡？孫安佐毫不避諱直接說「奶」。

孫安佐從美國轉學回台，依舊成為新聞焦點。

結果，我們一跟，就跟到他跟一個超級高挑的女生在一起，目測接近170公分，真的「E罩杯」。這不是我亂講，是他自己在節目上承認的——喜歡「奶大」。所以當天現場看到他的女友，我們全部點頭如搗蒜，嗯，這很符合他個人口味。

那天他們去「上引水產」，那陣子很流行，年輕人會邊吃東西邊拍照打卡，孫安佐看起來跟一般年輕人沒什麼不同，邊挑海鮮邊聊天，但最讓我們難忘的，是他們竟然在店裡直接親起來。不是那種輕碰，是親到我們遠距離都看得清楚的那種程度——年輕氣盛就是這樣，只要他女友摸他一下，那個反應就馬上有了。當下我們只想說：啊，對，這個年紀會這樣也合理。後來，我們才知道這個女子就是阿乃。

孫安佐在自己臉書公開他和阿乃的情侶關係。

隔天，他們突然「殺去台中」，這種行為在狗仔眼裡叫「可能有大事」，但我們考量不要一次派太多人，只派了一組跟到飯店。他們住在台中金典酒店，開車進去之後，就像人間蒸發，三天沒出門、車子完全沒動。我們在車道前面看到那輛車三天維持原地不動，只能推測是「車沒出來」，會不會是小倆口在房內大戰三天？或有人派車載他，也都有可能。

直到第三天，他們才一起出現在飯店門口，走出去吃燒烤，我們當場衝上前採訪他們，孫安佐那天的反應，說真的，整個就是「流氓氣」，「好啊，你們要問什麼？來問啊，都來問啊！」兇到我們同事手都在抖，但還是把問題問完。他承認那位女生是他的女朋友，說這趟他是來拍戲的，拍那個叫《中邪2》還是什麼的戲？有演，但戲份不多。

他也否認自己「不出房間」，說他有出去，只是我們沒看到。嗯……飯店門口那輛車真的三天都沒動，至於人……我們也只能說，我們看到的是「沒出門」。但可以確定的是：他的女友阿乃，一直都在。

孫安佐上網紅米砂的節目，沒想到引起三角戀風暴。

網紅米砂自爆拿掉小孩，並稱和孫安佐有關，引起極大的爭議。

後面事情就更大了。因為除了阿乃，突然還冒出，他還有另外一位女友米砂。 米砂那時候在網路上爆料：「我為孫安佐墮胎。」另一邊阿乃則反擊：「她搶我男友，她是第三者！」兩邊互罵、互相放料，整個網路吵翻天。同時期，孫安佐也在網路上錄影片澄清，但影片後來都被他刪光，因為內容對他不利——例如「一發就中」「子彈」「誰讓誰中獎」這些詞都出現過。

那個時候整個網紅圈跟媒體圈，都在討論這三角戀（他們自己口中也差不多承認互相牽扯）。我們拍到的，是他跟阿乃在一起那一段；而米砂的部分，則是她自己上網公開的。對我們來說，就是一連串的爆料、對罵、IG限動互嗆，整個畫面混亂到不行。

孫安佐的兩個交往對象，身材都很辣！

但說真的，當狗仔久了你就知道，每個人對媒體的反應都不同。像周子瑜一家就非常親切、完全沒有姿態；但孫安佐、阿乃、米砂三個，就屬於「年輕、嗆、血氣方剛」的類型。你說要怪他們嗎？其實也很難怪——本來就不可能期待每個人都給狗仔好臉色。

後面這段孫安佐的感情線，真的太亂，他們互罵、反擊、貼文、刪文，再互罵一次……直到後來聲量慢慢淡掉，米砂淡出網紅圈，阿乃也分手了，孫安佐又換了新女友。這件事真正的「巔峰時期」就是2019到2020年，那陣子真的是整個台灣網路的流量大火山，大家都在吵。

我們沒有像其他新聞那樣腦補或猜測，我們只寫自己看到的——上引水產的親密動作、台中三天沒出門的飯店生活、燒烤店外直接對我們嗆「來問啊！」其餘的罵戰、墮胎、影片，各自都有他們自己公開講過的內容，沒有一部分是我們自己加的。

回想起來，這段孫安佐的「感情紀錄片」，對我們這種做狗仔的人來說，就是個很典型的案例：一個爭議滿滿的年輕人，身邊兩個同樣火爆、同樣愛罵人的女主角，三個人互丟火球，外加他自己錄影片澄清又刪掉。

我們做的，就是拍下他當時真正的樣子——這就是我眼裡「孫安佐那段時間」的真實畫面，沒有加油添醋，也沒有替誰講話——純跟拍，純記錄。（本文內容由當事人口述，AI協力完成，經編輯核實無誤。《狗仔回憶錄》每逢週六更新）

