《狗仔回憶錄》拍到四海幫主、也拍到吳宗憲！那晚圓山飯店的驚魂四小時
前情提要：
2004年，《壹週刊》狗仔潛入圓山飯店拍攝四海幫春酒，不慎被小弟發現並帶往包廂問話，原以為將遭毆打，卻意外遇到幹部「平哥」出面緩頰。狗仔在緊張氣氛中爭取到拍攝機會，意外拍下黑幫內場的罕見畫面，成為大獨家。這場驚險經歷，揭露新聞工作背後的灰色地帶：膽識、運氣與一線之隔的危險。
我做狗仔多年，遇過各種場面，但那一次在圓山飯店的春酒偷拍，至今想起還是覺得像場黑白片——有點荒唐，也有點幸運。
事情發生2004年，《壹週刊》創刊第三年左右，那時候黑道比現在神祕很多，我們根本猜不透。我記得那天是四海幫在圓山辦春酒，場子在地下室，桌數幾十桌，場面不小。由幫主賈潤年主辦，入口那兒還排著一列小姐穿著旗袍站位，氣氛正式且熱鬧。
那天我們有好幾個人，兩個文字和我一起混進去，準備偷拍春酒的現場。我們全黑西裝裝扮和小弟差不多，設備是底片時代的「針孔攝影機」，一個是煙盒型，一個是公事包型，並沒有帶小相機。我的大相機則留在圓山外面的車上，另外還有兩個攝影在外頭待命，拍攝兄弟們進出的畫面。
進場時其實有點鬼使神差。我把煙盒型針孔攝影器材，放在窗框那邊，想趁著不被注意拍點畫面，結果正好被一個小弟看到。沒多久，有人就把我拖到另一個房間，本來想要打我，後來是個叫「平哥」的幹部發現，出面問話。
他問，我們是誰？想幹嘛？我說是《壹週刊》，想拍你們春酒。他再問，裡面還有你們的人嗎？我說，被你們發現的時候，我已經示意他們走了。他說，好，你現在去門口坐著，等我們開始之後，再商量要怎麼辦。他叫人把我帶出去、讓我坐在門口等。
我的文字同事已經走了，現場剩下我一個。不過，他們只發現煙盒是針孔，並沒有發現公事包也是針孔，所以，我就坐在門邊，用公事包針孔偷偷錄影進出的道上兄弟。
被帶到包廂時我有點緊張，但外表仍然裝作淡定，畢竟我們是來拍攝的。我跟平哥說：「我是來拍你們春酒的。既然被抓到，我就認了」對方倒也沒有立刻動粗——他先要了名片、讓我坐下，還倒了茶給我。
後來情勢慢慢緩和，「平哥」忙完了，問我們要怎麼拍？我說，我想拍你們盛大的場面，但我用針孔不能拍，我的大相機在外面，可不可去拿大相機進來拍？並請外面的攝影進來支援？結果，「平哥」露出一個「得寸進尺」、不可置信的表情。
「平哥」想了一下，最終表示可以拍攝，並要兩個小弟跟著我去外面拿相機。我們在外面的九人座的小巴裡，還有兩個文字及兩個攝影，當我打電話說，我要去拿相機，並要他們下來支援拍攝時，他們全嚇壞了，大叫要我不要去找他們。原來，早先社會組頭頭已經有跟對方溝通過，希望可以去拍春酒，但對方明說，我們可以在外面拍，但不要進到會場，只是，社會組長官事先並沒有告訴我們。
不過，現場場面那麼大，我一個人一定忙不過來，真的需要其他攝影協助，於是我和「平哥」派的兩個小弟，就一起走到九人小巴去拿相機，當我把小巴門打開之後，裡面同事全嚇了一大跳，他們沒想到，我真的把人帶過來了。
就在大家尷尬四目相望時，兩位小弟突然說，你們進去時，可以拍別人，但不要拍我們。後來，我們一共進去了兩個文字及三個攝影進去拍。我拿著廣角鏡頭，直接對著主桌的幫主一直拍，引來小弟的干涉，問我是哪裡的？當時，「平哥」就坐在後面一桌，我說，你去問「平哥」？結果，「平哥」就朝著小弟的頭巴下去。拍完後，我就拿了一杯酒去敬「平哥」，謝謝他。從那年之後，四海幫春酒突然變成媒體都會報導的新聞。
事後回想，我們運氣真的不錯，人家早就說，只能在門外拍，但沒人告訴我，結果，誤打誤撞，拍了個大獨家。而且，那次還是四海新幫主「弟哥」初登場的日子。後來，我還看到藝人吳宗憲出現在舞台上唱歌，我立即拿起相機來拍，結果，吳宗憲一看到，臉色大變。
週刊出來後，我們拍到的照片被大篇幅刊登，效果出乎意料地好。——後來，我們再去拍四海的聚會，就幾乎沒什麼問題。事後我們一群人趕快跑去吃豬腳麵線當作慰勞，——那是我們的壓驚儀式。
一直到前幾年，「平哥」名片我才丟掉，如今再看那組相片，不禁覺得那段時間我們既魯莽又幸運。魯莽的是帶著針孔就衝進危險場面，幸運的是最終沒惹出不可收拾的麻煩。那天，如果不是「平哥」把我帶去另一個房間，我應該會被小弟打得很慘。
這篇回憶並不是什麼英雄壯舉，只是想把那晚的荒謬與驚險留給年輕世代看。新聞不總是光鮮，拍攝背後常常是灰色地帶。但也正因為那些灰色，才有我們的故事，才有後來能笑著回想的豬腳晚餐。寫到這裡，老實說，我還是建議——年輕的同業，攝影器材可以升級，但膽識要跟著練；遇到危險，安全永遠第一，別把自己當成新聞的代價，否則可能再也吃不到豬腳麵線。（本文內容由當事人口述，AI協力完成，經編輯核實無誤。《狗仔回憶錄》每逢週六更新）
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
