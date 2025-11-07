《狗仔回憶錄》狗仔被軟禁在福建平潭72小時 我成了人蛇集團人質驚魂記（上）

前情提要：

2001年，我在《壹週刊》工作，奉命潛入福建平潭島調查人蛇偷渡集團，偷拍他們帶人到台灣的過程。我們假扮黑道踩線卻被識破，同行文字記者被強押上偷渡船回台拿贖金，我則遭軟禁成為人質。我被關在海邊老屋三天兩夜，終於在公司付出約十五萬元台幣贖金後獲釋。我逃出後，塞了張百元美鈔換到渡船，驚魂未定逃出平潭島，成為我狗仔生涯最驚險的一次任務。

《壹週刊》創刊不久，為揭發人蛇集團運作狀況，派記者去臥底採訪。

我這輩子跑過的新聞裡，最離譜的一次，不是拍到哪個藝人偷情、也不是哪個政客有小三，而是——我竟然變成人蛇集團的人質。

假裝黑道，結果真的被黑道「綁架」

那是2001年秋天。我剛訂婚沒多久，準備年底結婚。《壹週刊》派我和一位文字記者去中國福建省平潭島，要潛入一個人蛇偷渡集團，偷拍他們怎麼把人從中國偷渡回台灣的過程。

我們的偽裝設定是「有道上兄弟潛逃到對岸，想透過管道偷渡回台」我們兩人是先來踩線，把行程預走一遍。光是這個人設，就夠尷尬了——我長得肉肉的，勉強看起來有點混；但文字那位兄弟，戴眼鏡、書卷氣、瘦巴巴，完全不像道上的人，根本像去寫田野報告的研究生。

福建平潭島在二十多年前，是人蛇集團偷渡來台的大本營。

文字記者被人蛇押上船偷渡回台，在八斗子上岸。

結果人蛇頭子看我們第一眼，就覺得不對勁。當晚我們假裝隨團吃飯喝酒，夜裡才剛睡下，凌晨1、2點——門被猛敲開，幾個人闖進來，直接把文字記者帶走。我被留在原地，一頭霧水。幾個黑衣人對我說：「你乖乖待著，別亂動。」那語氣不像是威脅，而是宣布我「已被抓到」。原來他們早就識破我們記者的身分。

我的同事成了「交易籌碼」，我變成人質

第二天，我才搞清楚狀況——那群人蛇真的把文字記者塞上一艘偷渡船，讓他偷渡回台灣八斗子上岸！而我，則被留下來當人質，要等公司「付贖金」才能換我回家。我這才明白，我們這趟潛入任務，被倒賣成兩段生意。對方先靠文字記者回台那趟賺一筆，再靠我這邊「贖人」賺第二筆。兩邊通吃，生意人無誤。

文字記者被人蛇集團送到基隆的八斗子漁港上岸。

台灣漁港多，也成了中國人蛇集團容易偷渡成功的原因。

後來公司為了救人，我印象中好像付了大概新台幣15萬元（那時值人民幣3萬元左右）。我心想：「好貴的專題預算。」要不是最後我還活著，大概會笑不出來。

被軟禁在平潭的「海味牢房」

我被關在平潭島一棟兩層樓的老屋裡，那地方魚腥味重到可能連蚊子都醉。窗外就是海，晚上只有浪聲和狗叫，房間約十幾坪，兩個壯漢輪流看著我，他們沒綁我，也沒打我，但手邊的刀子跟手槍晃來晃去，提醒我「別亂來」。

港口安檢若不確實，偷渡客就很容易成功上岸。

漁船的船艙是偷渡客就常窩藏的地方。

我當時還算冷靜，他們大概看守了我3天2夜，居然還問我要不要喝酒——靠，我怎麼會有心情喝？我說：「算了，我怕酒裡有料。」對方哈哈笑：「你也聰明。」白天睡覺、晚上做夢，夢裡全是回不去的台灣，我心裡做最壞的打算：「萬一這次掛了，我老婆直接變寡婦。」

脫逃：塞一張美鈔，換一條命

幸虧對方只是想求財，到了第三天晚上，我突然被「釋放」。對方說：「錢收到了，你可以走了。」然後開車把我載到碼頭。他們把我的手機、護照、現金都還我，但DV攝影機直接沒收，說實在，其實也沒拍到什麼東西，只有平潭街景，及一些人蛇的畫面，但攝影機沒了，也等於臥底任務完全失敗。

那夜的平潭島又黑又靜，我看著停在港邊的渡輪，決定趕緊逃出這個島。船長睡在艙口，我直接塞給他一張百元美鈔，他睜開眼瞄了我一眼，就啟航。那艘船慢慢滑出港，我才敢喘氣，我坐在甲板邊，看著海風灌進臉，心想：「天啊，我居然還活著。」那時候，我才開始腿軟並感到害怕。欲知狗仔如何逃離中國回到台灣，下週六《狗仔回憶錄》揭曉。（本文內容由當事人口述，AI協力完成，經編輯核實無誤。《狗仔回憶錄》每逢週六更新）

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



