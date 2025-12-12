《狗仔回憶錄》瞌睡醒來撿到緋聞！議員陳彥伯「天降爆料案」全紀錄
前情提要：
這起「天上掉下來的陳彥伯緋聞案」原本不是狗仔的目標，只因記者在 TVBS 外等另一位來賓時，瞌睡醒來剛好看到他車輛經過，意外開啟整起專案。狗仔一路跟拍到美麗華地下街，目擊他與神祕女子摟腰、親密互動；後續更追到淡水海邊，在漆黑環境中拍下火辣親頸畫面，證實兩人關係已超越公務往來。事後查證時，陳彥伯僅承認「吃飯的朋友」，未料《壹週刊》仍握有未曝光照片，引爆完整緋聞。整件事像「遊戲爆稀有掉寶」，完全是意外撿到的大新聞。
說真的，2016年前北市議員陳彥伯這個緋聞案，他本人八成到現在都不懂：「我到底做了什麼，讓週刊這麼衰小撞上我？」
老實講——我們原本根本沒要跟他，圈內只傳他「花心啦～」但是沒畫面、沒對象，只有風聲，連我們都覺得那線索鬆得像8點檔的前情提要。所以最多只是把車號建個檔，放在狗仔的「以後再說」倉庫。（註：那個倉庫跟你家的備忘錄一樣，能躺著就不會被打開）結果命運就是愛開玩笑。那天我們去TVBS等另一個上節目的來賓，我還在車上打瞌睡，眼皮剛掀開0.3秒，突然看到一台熟到不能再熟的車開過去，腦袋瞬間從「省電模式」變「高效能運作」、「ＸＤ，這不是陳彥伯的車？」，我直接跟同事說：「欸欸欸，跟一下啦，看他要去哪。」講得跟去便利商店買瓶水一樣輕鬆，沒想到這一跟，就是大事的開端。
美麗華吃麵與「腰部互動教學」
陳彥伯和神秘女子兩人進內湖美麗華美食街吃麵，女生戴帽子遮半張臉，但那個「議員級摟腰」一出手，整個地下街都亮了。
我們在旁邊看得像劇本裡的OS：「啊這位議員先生，是不怕選民走過去嗎？」他們吃完就各自回家，行程樸實無，但我們心裡明白：這不是「公務吃便當」等級了。於是正式開案：「陳彥伯×神祕女」專案成立。
走春送禮兼曬恩愛
沒多久又跟到一次，女生已經在車上等他，兩人一起出發去送禮，過節送禮嘛，合理。但十指緊扣、摟來摟去、講話貼很近，就不太合理了，送完禮，他沒有送她回家，反而一路往淡水開，那瞬間我們就知道：兄弟們，加油，要加班了。
淡水海邊的黑暗料理——黑畫面＋海風
晚上海邊又冷又黑，根本伸手不見狗仔。，他們在一個暗到爆的地方停車、下車、往下走，我們兩個攝影硬著頭皮跟下去，接著人──消失在黑暗裡。畫面黑到DV錄起來伸手不見五指，最後靠遠處傳來的情侶吵鬧＋壓低聲音的「曖昧音波」鎖定位置，相機錄影狂拍、狂抖、狂祈禱。回公司放大看照片，整組人直接彈起來：「哇靠！親脖子等級！」不用開房，我們也知道，這個關係已經不是「公務往來、吃便當」那種等級了。
議會查證現場──演技大賽
我們帶著「安全款」的照片去議會查證，陳太太就在外面工乍，氣氛像在拆地雷，我們先問議員，一些曖昧的問題，他當然是否認。直到我們拿出那種「普通走路吃飯」款，他才放鬆：「就朋友啊，吃飯而已啦。」他大概以為我們只有這些。
殊不知——淡水親脖子那一組我們根本沒亮出來，每次查證新聞都像演心理戰：他想知道我們有多少，我們想知道他會承認多少。就像兩個人都想看桌上的底牌，但誰也沒翻，事後我們聽說，他對外抱怨過，說自己是被我們「設計」的，大意是：「因為週刊沒有先把全部的畫面給他看，所以他才會在第一時間『講不完整』，結果被多扣了一個說謊的罪名。」
命運的掉寶瞬間
後續同事把女方身分挖出來，原來她是在國安系統做公關性質的工作。後來又傳出陰謀論，說是內部有人故意向《壹週刊》爆料。然後，過了一段時間，國安局公關部門被全面整頓解散。但對我個人來說，最荒謬、最命中注定的細節永遠只有一個：如果那天我沒有在TVBS門口抬頭那一眼——這整條線根本不存在。你就會懂狗仔這行為什麼像刷寶：前面蹲點蹲到懷疑人生，結果你打瞌睡醒來，金裝自己掉在你腳邊。（本文內容由當事人口述，AI協力完成，經編輯核實無誤。《狗仔回憶錄》每逢週六更新）
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
