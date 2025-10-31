《狗仔回憶錄》週刊出版前通知檢警抓人 淫魔李宗瑞獲內應通知落跑內幕
前情提要：
《李宗瑞案》被搜到的那顆硬碟，記錄了台灣史上最震撼的迷姦案背後真相。壹週刊在揭露硬碟內容前，同步通知檢警抓人，卻因李家有內線走漏消息，讓李宗瑞逃亡。案件曝光引發全台轟動，數十名被害人現身指證，最終李宗瑞被判刑39年。13年後，狗仔回憶這場追蹤與報導，也反思媒體在追查真相與窺探隱私之間的界線。
一、我們通知檢警，他卻消失了
那天晚上，我才剛通報檢警的熟人：「我們壹週刊明天即將出刊，內容是李宗瑞迷姦案。」想讓他們提早監控，以免人跑掉。結果打完電話，不到幾小時，狗仔突回報：「李下樓了，開車離開了。」我一邊打電話給檢警熟人一邊罵：「X的，是誰洩的密？」，熟人說：「只有通知XXX去監控」，但結果根本是通風報信。我們出刊前一晚，李宗瑞跑了。
二、追蹤、誤判、與那場撲空
狗仔於是整夜跟車，最後追到台北市某一棟大樓。李宗瑞的車停著，但人影不見。我們馬上通知警方：「車在，你們趕快接手！」隔天清晨，週刊出版後，震撼社會，檢警緊急拿搜索票衝上樓——卻只抓到他的賴姓女友，李宗瑞早就溜了。後來查出來，女友在警察進門前，用微信（那年代幾乎沒人用）發訊：「快跑！」他真的跑了。我聽到那消息時，只能苦笑：「連逃亡都比警察快一步。」
三、爆出封面那天，全台瘋了
雜誌出版那天，全辦公室的氣壓像颱風眼。封面一出，新聞網、論壇、八卦版全炸開。大家一邊罵「怎麼可能」、「真的假的」，一邊又狂點開新聞連結。我們的報導分四期刊出，第一期是揭露犯罪事實，接下來三期，接力追蹤他潛逃期間密會竹聯幫老大、起底與被害人現身。
意外的收獲是，李宗瑞女友在做完筆錄之後，被警方發現她原來還是個通緝犯，之前還曾用假名上個電視節目，於是，立刻當場加以逮捕。
接下來警方開始動用各種關係，逼李宗瑞出來投案。經過調查才知，他背後的人脈極深——
父親是金融控股公司的董事，母親是酒店幹部，警界、政界全都有線。那次能跑得掉，不是巧合，是多年司法體制經營內線的通風報信。不過，經警方向父母施壓之後，李宗瑞終於出來投案。好消息是，經過我們報導之後，短短幾天，警方原本說「找不到人」的被害者，全都現身。
她們一個一個出來接受警方訊問，有的人崩潰痛哭，有的人不認，有的人看完影片後恍然大悟說：「原來，那晚我真的被下藥了。」這些畫面，讓我一輩子忘不了。
四、案子被重新啟動，全台開始清算
壹週刊連刊四期後，輿論壓力如山。檢方不得不重啟偵查。這一次，他們終於查出被害人名單，陸續傳喚了三十多位。李宗瑞被收押，因罪証確鑿，再也出不來。最後判刑39年，實際執行29年。
五、從緋聞到刑案，從獵奇到反省
十年後，我再回頭想，因為李宗瑞的父親是金融界董事，媽媽是酒店幹部，原本已經用錢擺平了姐妹花，案子內的受害人原本也一個個疏通好了，而檢警內部本來就有他們的人，所以，第一時間，才會有人通知李宗瑞逃跑。事後，我們大概也知道是誰？
我們是基於打擊犯罪是國民應盡的義務，通知檢警去監控李宗瑞，以免讓他跑了。雖然，中間他一度失去蹤影，幸虧檢警最後還是把他逼出來投案，否則案子可能石沈大海。
六、後記：13年後的反思
現在回想，雖然，我們手上有那些影像，但我們知道，那些檔案不論如何是不能曝光的，那不只是被害人的隱私，更多是媒體必需守住的新聞道德與倫理。只是很遺憾，還是有些媒體跨越了紅線，他們以為率先揭露醜聞的《壹週刊》有使用硬碟內的偷拍影像，於是挺而走險，想用各種偷吃步的方式偷跑，最終還是惹上官司。
許多媒體人在法庭上，辯稱他們是看到壹週刊登了偷拍照才跟進刊登的，沒想到法官當庭拿雜誌給被告看，他們才驚覺原來《壹週刊》一張都沒登。
十幾年後，李宗瑞還在牢裡，但我知道，網路時代的下一個「李宗瑞」仍可能誕生。因為科技讓人更容易偷拍、迷姦、分享。
而我們這些有拿相機的人，也永遠得問自己：「我們，是在追真相，還是在偷窺人性？」。「那顆硬碟救了很多人，也毀了很多人。」這句話，大概只有當年看過那些影片的人才懂。（本文內容由當事人口述，AI協力完成，經編輯核實無誤。《狗仔回憶錄》每逢週六更新）
