《狗仔回憶錄》那碗滷肉飯後面，有一棟南港豪宅 韓國瑜庶民人設崩潰內幕
前情提要： 2019年六月，時任高雄市長的韓國瑜挾著「韓流」的氣勢，決定直攻總統大位，代表國民黨挑戰蔡英文的連任之路。2018年底民進黨才在地方縣市長選舉大敗，蔡英文的支持度跌至谷底。韓國瑜當時聲勢如日中天，並在初步的民調中領先。
沒多久，香港爆發返送中運動，破百萬人上街，民調逐漸逆轉，接著《壹週刊》揭發本來打著庶民形象人設的韓國瑜，竟然曾經出手購買南港每坪百萬的七千萬豪宅，而且，陸續揭發，老婆李佳芬曾炒過多間的豪宅。一碗魯肉飯加一瓶礦泉水的神話就此破滅，也幾乎定調了2020總統大選的勝負。本文是主責這條新聞記者的回憶。
如果你問我，當初如何把「庶民韓國瑜買豪宅」這條新聞做出來？最難的不是蹲點，也不是跟拍，而是把一堆看起來像廢紙的碎片，硬生生拼成一張能讓讀者看懂、也能讓當事人無法閃躲的證據地圖。所謂的狗仔精神，不只是跟監偷拍，很多時候需要詳細且耐心的調查採訪。
因為那時候的高雄市長韓國瑜，庶民形象太成功，一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，講白一點，甚至帶點「窮到很可愛」的勵志味。你要說這樣的人，背後其實跟每坪破百萬的南港豪宅扯得上關係？聽起來就像把夜市滷肉飯跟豪宅樣品屋硬塞在同一張DM上，大家會先笑你，再問你是不是在蹭流量？
但線索就是線索，它不會因為你怕麻煩就自己消失。
整件事要從更早之前的一個投訴案講起。那時候有一批「貴婦團」來找我，投訴台肥在南港的豪宅社區。這裡當年號稱南港第一豪宅、推出時一炮而紅、單價破百萬的案子。房市熱、買氣狂，有頭有臉的都在搶，結果房子蓋出一堆狀況，問題多到讓人懷疑自己買的是豪宅，還是大型實驗品？
屋主受不了要解約退房，台肥不讓退，說要沒收已繳的工程款，有人被沒收的金額大到像天文數字。屋主一邊準備打官司，一邊找媒體投訴，我們就這樣跟這群住戶建立起基本互信。後來台肥為了商譽也補了一筆幾千萬的公基金，幫社區處理一些修繕——這些背景，當時看起來只是房產糾紛，誰都沒想到，日後會變成揭開韓國瑜「豪宅故事」的伏筆。
後來，韓國瑜宣布參選總統，我們收到爆料，說韓國瑜在北農當總經理那段時間，疑似在南港買過一戶七千萬豪宅。但麻煩來了——到底哪一戶？更麻煩的是，據說不是在韓國瑜自己的名字，也不是用太太李佳芬的名字，是朋友幫忙處理。你想想，房子不在他名下，人也沒住進去，檯面上怎麼查？用一般招式，這案子會直接卡死。
我們只能靠「縮小範圍」這種笨功夫：先從南港那一帶豪宅群開始比對，再鎖定到那個社區。然後我突然想到一件事——我早年處理台肥豪宅投訴案時，認識了一批那裡的屋主。那些人，可能知道一些外界不知道的細節。
於是我回去找住戶查證。那時候我們手上只有一張文件，上面疑似有韓國瑜的簽名，而旁邊一起簽名的名字，看起來很像──高美「英」。
但其實第三個字看不太清楚，筆跡又很怪，怪到我們一群人盯著看半天，也不知道那到底是誰？
再回去找住戶的時候，他們才跟我講，韓國瑜確實是用別人的名義在社區中買了一戶，而且更關鍵的是——當初屋主出面投訴台肥的時候，那個韓國瑜代理人其實也在場，但她沒講話，只是站在那裡觀看。當時大家都忙著吵房子品質，根本沒人把她的身份往別的方向想。直到我再回頭追問，他們才說，那個人叫高美蘭。
而高美蘭是誰？在住戶口中，她是韓的老婆李佳芬的閨蜜，屬於那種「一起看房、一起買房」的姊妹團成員。且當時高美蘭已經進入高雄市政府擔任一級主管，幫忙韓家人監軍。
這個時候，我們還在推敲手上那一份文件的簽名高美「英」。她到底是誰？因為我們收到的不是完整姓名的爆料，也不是房屋登記姓名，而是像「預售屋訂金」那種邊邊角角的紙。
甚至一度我們也胡亂猜過，這個高美「英」旁邊，另一個名字就是韓國瑜，會不會是「小三」？會不會是韓國瑜到台北工作後，另外有一條故事線？反正你知道的，狗仔腦袋有時需要想像力。
但最後突破口，真的就是「那個簽名」。我把文件拿回去給住戶看，他們幾乎不用想就說：「這是高美蘭。」那一刻我只想對那個筆跡鞠躬——你害我們看了兩三個月，終於有人突破盲腸。
而住戶也補上第二個關鍵：韓國瑜買的是預售屋，從頭到尾都由高美蘭幫忙處理，他在交屋前就把紅單轉掉了。這也解釋了為什麼社區一直找不到韓國瑜名字。
當我們把「高美蘭＝李佳芬閨蜜＝當初投訴案出現的人＝文件簽名的人」這條線全部串起來，整件事才算真相大白。也因為這樣，才有辦法把韓國瑜「庶民形象」跟「豪宅操作」放在同一張報導裡，讓讀者看見那個巨大反差。
後來，接續這則報導，我們再推出李佳芬和高美蘭閨蜜團在雙北炒房的多則報導。連續幾週炒房報導回響非常大。房價對年輕人來說，本來就是沉重到不能再沉重的題目。
你說你失業十幾年、你說你喝白開水配滷肉飯、你說你是從谷底翻身的勵志故事——結果另一邊有人說：你連現場都不用去，只要付個訂萬定金，轉手就可能賺一大筆錢。那種相對剝奪感，不是「買不起房」而已，是「原來有人在另一個世界玩遊戲，我們連登入鍵都沒有」。而南港豪宅只是韓家人炒房團中的一個案子而已。
我也不否認，跑出這種案子，成就感是很大、很刺激。可同時也很煎熬。因為我的原生家庭是很深藍的家庭，軍公教比例高到你回家吃飯都像在聽政論節目。我那時候出稿前掙扎得要命。出稿後，我以為家人會爆炸，結果他們選擇完全不談，彷彿這世界從來沒發生過「韓國瑜買豪宅」那篇報導。
你說荒謬嗎？很荒謬。你做了一件你覺得「該做、也做到了」的事，想分享，卻只能把喜悅吞回去，假裝自己什麼都沒幹。
但回頭看，我還是覺得：該做。因為新聞就是這樣，一點點線索、一片片碎紙，你得有耐心把它拼起來。那個高美「英」第三個字，當時要是沒被認出來，韓國瑜買豪宅這案子可能就永遠卡在那裡，變成只會在酒桌上流傳的「聽說」。
而我們做的，就是把「聽說」變成「可被驗證的故事」。這樣就夠了。（本文內容由當事人口述，AI協力完成，經編輯核實無誤。《狗仔回憶錄》每逢週六更新）
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
回到原文
更多鏡報報導
《狗仔回憶錄》高鐵站直球對決周子瑜 2019那一刻狗仔心虛又心動
《狗仔回憶錄》從上引水產到台中飯店 孫安佐熱戀引發三角風暴
《狗仔回憶錄》狗仔任務失敗逃出平潭島 黎智英陽明山親下廚請吃飯（下）
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 482
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 30
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 15 小時前 ・ 7
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 14 小時前 ・ 11
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 137
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 20
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 187
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 62
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 65
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 10
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 110
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 23 小時前 ・ 22
連署彈劾賴清德破八百萬人 第二波上線！號召民眾護憲保台灣
立法院院會今（26）日針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決，最終以60票贊成、51票反對通過提案。與此同時，網路上的「彈劾賴清德」連署平台也在今天推出全新改版，第一波連署人數突破800萬人，改版後的平台繼續號召民眾集氣護憲保台灣，訴求賴清德必須為違憲行為負責，立即停止破壞憲政體制。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 266
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 22
不提弟弟名字...「張嫌兄長」親筆信藏洋蔥 醫嘆張文「自戀式傷害」沒能受到撫慰
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲兇嫌張文在犯案後被警方包夾，直接從南西誠品墜樓身亡，共計造成4死（含...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 68
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 40
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 48
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 118