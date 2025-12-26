《狗仔回憶錄》那碗滷肉飯後面，有一棟南港豪宅 韓國瑜庶民人設崩潰內幕

前情提要： 2019年六月，時任高雄市長的韓國瑜挾著「韓流」的氣勢，決定直攻總統大位，代表國民黨挑戰蔡英文的連任之路。2018年底民進黨才在地方縣市長選舉大敗，蔡英文的支持度跌至谷底。韓國瑜當時聲勢如日中天，並在初步的民調中領先。

沒多久，香港爆發返送中運動，破百萬人上街，民調逐漸逆轉，接著《壹週刊》揭發本來打著庶民形象人設的韓國瑜，竟然曾經出手購買南港每坪百萬的七千萬豪宅，而且，陸續揭發，老婆李佳芬曾炒過多間的豪宅。一碗魯肉飯加一瓶礦泉水的神話就此破滅，也幾乎定調了2020總統大選的勝負。本文是主責這條新聞記者的回憶。

如果你問我，當初如何把「庶民韓國瑜買豪宅」這條新聞做出來？最難的不是蹲點，也不是跟拍，而是把一堆看起來像廢紙的碎片，硬生生拼成一張能讓讀者看懂、也能讓當事人無法閃躲的證據地圖。所謂的狗仔精神，不只是跟監偷拍，很多時候需要詳細且耐心的調查採訪。

因為那時候的高雄市長韓國瑜，庶民形象太成功，一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，講白一點，甚至帶點「窮到很可愛」的勵志味。你要說這樣的人，背後其實跟每坪破百萬的南港豪宅扯得上關係？聽起來就像把夜市滷肉飯跟豪宅樣品屋硬塞在同一張DM上，大家會先笑你，再問你是不是在蹭流量？

韓國瑜妻子李佳芬和她的閨蜜，在雙北炒房消息曝光後，庶民形象瞬間破滅，在總統大選中，投下極大的震撼彈。

一瓶礦泉水、一碗魯肉飯走天下的韓國瑜，遭爆曾在台北市南港買了七千萬豪宅，形象落差極大。

但線索就是線索，它不會因為你怕麻煩就自己消失。

整件事要從更早之前的一個投訴案講起。那時候有一批「貴婦團」來找我，投訴台肥在南港的豪宅社區。這裡當年號稱南港第一豪宅、推出時一炮而紅、單價破百萬的案子。房市熱、買氣狂，有頭有臉的都在搶，結果房子蓋出一堆狀況，問題多到讓人懷疑自己買的是豪宅，還是大型實驗品？

屋主受不了要解約退房，台肥不讓退，說要沒收已繳的工程款，有人被沒收的金額大到像天文數字。屋主一邊準備打官司，一邊找媒體投訴，我們就這樣跟這群住戶建立起基本互信。後來台肥為了商譽也補了一筆幾千萬的公基金，幫社區處理一些修繕——這些背景，當時看起來只是房產糾紛，誰都沒想到，日後會變成揭開韓國瑜「豪宅故事」的伏筆。

韓國瑜和李佳芬結婚多年，家中財務皆由妻子打理。

後來，韓國瑜宣布參選總統，我們收到爆料，說韓國瑜在北農當總經理那段時間，疑似在南港買過一戶七千萬豪宅。但麻煩來了——到底哪一戶？更麻煩的是，據說不是在韓國瑜自己的名字，也不是用太太李佳芬的名字，是朋友幫忙處理。你想想，房子不在他名下，人也沒住進去，檯面上怎麼查？用一般招式，這案子會直接卡死。

我們只能靠「縮小範圍」這種笨功夫：先從南港那一帶豪宅群開始比對，再鎖定到那個社區。然後我突然想到一件事——我早年處理台肥豪宅投訴案時，認識了一批那裡的屋主。那些人，可能知道一些外界不知道的細節。

於是我回去找住戶查證。那時候我們手上只有一張文件，上面疑似有韓國瑜的簽名，而旁邊一起簽名的名字，看起來很像──高美「英」。

但其實第三個字看不太清楚，筆跡又很怪，怪到我們一群人盯著看半天，也不知道那到底是誰？

李佳芬的閨蜜高美蘭任職高雄市政府，也是韓國瑜買南港豪宅的關鍵人物。

再回去找住戶的時候，他們才跟我講，韓國瑜確實是用別人的名義在社區中買了一戶，而且更關鍵的是——當初屋主出面投訴台肥的時候，那個韓國瑜代理人其實也在場，但她沒講話，只是站在那裡觀看。當時大家都忙著吵房子品質，根本沒人把她的身份往別的方向想。直到我再回頭追問，他們才說，那個人叫高美蘭。

而高美蘭是誰？在住戶口中，她是韓的老婆李佳芬的閨蜜，屬於那種「一起看房、一起買房」的姊妹團成員。且當時高美蘭已經進入高雄市政府擔任一級主管，幫忙韓家人監軍。

這個時候，我們還在推敲手上那一份文件的簽名高美「英」。她到底是誰？因為我們收到的不是完整姓名的爆料，也不是房屋登記姓名，而是像「預售屋訂金」那種邊邊角角的紙。

甚至一度我們也胡亂猜過，這個高美「英」旁邊，另一個名字就是韓國瑜，會不會是「小三」？會不會是韓國瑜到台北工作後，另外有一條故事線？反正你知道的，狗仔腦袋有時需要想像力。

但最後突破口，真的就是「那個簽名」。我把文件拿回去給住戶看，他們幾乎不用想就說：「這是高美蘭。」那一刻我只想對那個筆跡鞠躬——你害我們看了兩三個月，終於有人突破盲腸。

李佳芬出身雲林政治世家，也是韓國瑜的得力助手。

而住戶也補上第二個關鍵：韓國瑜買的是預售屋，從頭到尾都由高美蘭幫忙處理，他在交屋前就把紅單轉掉了。這也解釋了為什麼社區一直找不到韓國瑜名字。

當我們把「高美蘭＝李佳芬閨蜜＝當初投訴案出現的人＝文件簽名的人」這條線全部串起來，整件事才算真相大白。也因為這樣，才有辦法把韓國瑜「庶民形象」跟「豪宅操作」放在同一張報導裡，讓讀者看見那個巨大反差。

後來，接續這則報導，我們再推出李佳芬和高美蘭閨蜜團在雙北炒房的多則報導。連續幾週炒房報導回響非常大。房價對年輕人來說，本來就是沉重到不能再沉重的題目。

你說你失業十幾年、你說你喝白開水配滷肉飯、你說你是從谷底翻身的勵志故事——結果另一邊有人說：你連現場都不用去，只要付個訂萬定金，轉手就可能賺一大筆錢。那種相對剝奪感，不是「買不起房」而已，是「原來有人在另一個世界玩遊戲，我們連登入鍵都沒有」。而南港豪宅只是韓家人炒房團中的一個案子而已。

我也不否認，跑出這種案子，成就感是很大、很刺激。可同時也很煎熬。因為我的原生家庭是很深藍的家庭，軍公教比例高到你回家吃飯都像在聽政論節目。我那時候出稿前掙扎得要命。出稿後，我以為家人會爆炸，結果他們選擇完全不談，彷彿這世界從來沒發生過「韓國瑜買豪宅」那篇報導。

你說荒謬嗎？很荒謬。你做了一件你覺得「該做、也做到了」的事，想分享，卻只能把喜悅吞回去，假裝自己什麼都沒幹。

但回頭看，我還是覺得：該做。因為新聞就是這樣，一點點線索、一片片碎紙，你得有耐心把它拼起來。那個高美「英」第三個字，當時要是沒被認出來，韓國瑜買豪宅這案子可能就永遠卡在那裡，變成只會在酒桌上流傳的「聽說」。

而我們做的，就是把「聽說」變成「可被驗證的故事」。這樣就夠了。（本文內容由當事人口述，AI協力完成，經編輯核實無誤。《狗仔回憶錄》每逢週六更新）

