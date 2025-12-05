《狗仔回憶錄》高鐵站直球對決周子瑜 2019那一刻狗仔心虛又心動

前情提要：

2019 年，總統大選前半年，狗仔隊接獲線報，20 歲的周子瑜悄悄返台。我們一路從台南首璽咖啡店蹲到高鐵站，拍下她最「生活化」的三天半——探親、逛街、吃烤鴨，帽子戴到看不到臉、外出全程遮掩，卻依舊氣場驚人。

她在國賓飯店張大嘴吃烤鴨、在百貨公司挑平價小物，都與舞台形象反差巨大。最後狗仔在高鐵站直接堵訪，她禮貌親切，我們卻全員被「美顏暴擊」短暫失憶。這是台媒第一次完整記錄她在台南的日常，也是讓整組狗仔默默「戀愛」的任務。

離台十年，周子瑜最近終於隨TWICE回台演出，引起極大迴響，明年春天也將登上大巨蛋表演。讓我想起狗仔生涯最奇特的跟拍，那時陷入「戀愛狀態」的狗仔，彷彿中邪。

2019年5月厎，隔年一月投票的總統大選還在預熱，整個新聞圈都在算選票、追民調，我們《壹週刊》狗仔隊，則是接到一條完全不一樣的線報——周子瑜要回台灣了。

消息一開始是從網路上跑出來的，好像有人在仁川機場拍到她準備登機回台，看起來就是要飛回來度假的樣子。那時候她剛好20歲，又碰上隔年1月要投票選總統，編輯台很自然就延伸出一個猜想：「她是不是會回來投票？」

因為，2016年總統大選前，她曾拿台灣國旗在節目中揮舞，被迫錄道歉影片令人氣憤難忘，於是，主管把「跟周子瑜，順便問她會不會去投票」這個任務，就這樣丟到我們頭上。

狗仔第一眼看到周子瑜，就被她的仙氣給吸引。

時間大概是2019年5月底到6月初，印象裡她從5月28日在台南出現，我們一路守到6月2日才撤。線報說她一落地就會直接回台南，而且每年回來都會去她媽媽開的那家首璽咖啡店，看看粉絲、跟親戚朋友聚聚。於是，我們沒有多想，直接殺去台南，先從那間咖啡店開始蹲。

第一次站在那家咖啡店門口，心情其實有點好笑——外觀看起來就是一間很一般的咖啡店，但裡面全是TWICE的海報照片，我們也知道，這裡同時是「世界公認前幾名的美顏」的娘家據點。那幾天，我們幾乎是把「守株待兔」示範到教科書等級：從咖啡店門口盯到打烊，才真正確定她家大概在哪一帶。

周子瑜在外面的「標配」只有一個字：遮。那幾天她只要一出門，帽子一定戴得超低，鏡頭裡大部分時間只能拍到下巴線條，臉幾乎是隱形的。只有回到親戚家那種比較熟的場合，她才會稍微放鬆，不那麼刻意遮掩。對我們來說，這種「只看到下巴的宇宙獨家」，既好笑又折磨——畫面難得，卻又拍不到完整臉。

周子瑜去拜訪親戚的時候，是少數露臉的時刻。

她這趟回來的行程，其實非常「正常人」：拜訪親戚、跟家人吃飯、去百貨公司逛街。印象最深的是那一晚，他們一家人——她、她爸、她媽、她哥，一起去「國賓飯店」吃烤鴨。畫面看起來很熱鬧，但最抓我們目光的，其實是她跟媽媽吃東西的方式：為了不要弄花妝，兩個人嘴巴都張超大，一口一口把東西送進去，極度小心不讓食物碰到嘴唇，遠看有點好笑，近看又覺得蠻可愛。

另外一次行程，是她到百貨公司逛街。老實說，如果不是我們早就知道是她，單看那個畫面，你只會以為那就是一個普通的大學生：T-shirt、牛仔褲、打扮樸素，看的、拿的東西也都偏平價。完全沒有「巨星出巡」那種排場，反而是很平易近人，跟螢幕上打光打滿的女神形象差很多。

她家人整體給人的感覺，蠻有「草根味」。媽媽和哥哥有一天晚上開車出門，沒有帶她，我們一路跟著，才發現他們是去鹿耳門廟拜拜，整個行程非常傳統。爸爸、媽媽也都有參與家裡的生意，除了咖啡店，還有一間醫美診所。印象中，咖啡店後來因為房東要漲房租收掉了，但醫美還在營業。她媽媽幾乎是把自己當活招牌，只要有什麼新的療程，都會親自去做體驗。

拿下帽子及口罩，周子瑜露出盛世美顏。

說到周子瑜本人，先講結論：真的很漂亮。那時候網路上有一堆「世界前幾名美顏」之類的票選，身為一群平常自稱「臭直男」的狗仔，我們原本多少是抱著懷疑心態去看熱鬧的；結果實際看到本人，只能默默承認——票選沒有亂投。她本人非常有氣場，五官在現場看更立體，目測大概168到170左右，站在人群裡就是會被你第一眼看到的那種。

更有趣的是，她講話其實很慢，情緒不會很大，不會對媒體大小聲。那種說話方式，配上她有點被嚇到、又努力維持禮貌的表情，會讓人從「我來執行採訪任務」瞬間變成「啊糟糕，我是不是在嚇一個孩子」。那幾天，我們內心其實蠻矛盾的：一邊覺得自己在做工作，一邊又覺得有點於心不忍。

整個任務的高峰，是6月1號在高鐵站。那天她準備跟媽媽北上，接著要出國。我們研判再不出手，人就要飛了，於是決定不要再躲躲藏藏，乾脆直球對決，直接上前採訪。

我們表明來意、說明自己是哪家媒體之後，她的反應其實蠻親切的，還會揮手打招呼。真正出狀況的反而是我們自己——那天負責開口問問題的並不是我，而是另一位同事。結果他一被她正面看過來，整個人像被「正面暴擊」，原本我們一起準備好的提問完全忘光，腦袋直接空白，現場氣氛瞬間從「專業提問」變成「當場戀愛」。

至於大家最關心的投票問題，我們當然也問了。那時候選舉氣氛已經蠻熱，我們就順口問她會不會回來投票、會支持誰。她當場沒有表態，也沒有講得很明白。我們問她要去哪裡? 她同行的媽媽接受訪問，才講出關鍵——從她後來發的限動來看，他們目的地是東南亞的海島國家，很像是峇里島之類的地方，總之就是母女兩個人出國玩。

6月2日，我們正式從台南撤退，在離開前還特地去咖啡店訪問了她爸爸。印象裡他人蠻好、又不太多話，後來更是直接交給醫美診所的公關出面應對媒體。相較之下，媽媽就明顯比較精明、也比較會講話。

回頭看，這應該是台灣媒體第一次完整拍到她回台灣、在台南生活的樣子，不是在舞台、不在攝影棚，而是咖啡店、親戚家、烤鴨餐廳、高鐵站。那一次，我們的標題刻意搞笑打上「宇宙獨家」，因為真的沒有人拍過。

對外界來說，那只是一本週刊封面；對我們這幾個在台南曬到快中暑、又集體默默「戀愛」的狗仔來說，那是一次非常罕見的任務——我們一邊端著長鏡頭，一邊在心裡碎念：「世界前幾名的美顏，就這樣戴著帽子、嘴巴張超大吃烤鴨，然後在百貨公司挑平價小東西。」畫面很生活、很正常，卻也讓人印象深刻。

到現在，每次有人提到周子瑜，我腦中浮現的，都不是舞台上打光打滿的那個女神，而是台南街頭那個戴著帽子、慢慢講話、對媒體很客氣、還把嘴巴張很大吃東西、讓一整組狗仔心虛又心動的20歲女生。（本文內容由當事人口述，AI協力完成，經編輯核實無誤。《狗仔回憶錄》每逢週六更新）

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



