狗仔案延燒！週刊揭小姨子恐滅證 黃國昌批跟拍無辜孩童：家人一向奉公守法

民眾黨主席黃國昌養狗仔風波延燒超過2個月，《鏡週刊》今（12/2）天再揭露，涉嫌養狗仔的「凱思國際」負責人李麗娟曝光，而凱思的上層公司、由黃國昌小姨子高翬成立的耘力公司在11月下旬解散，疑有滅證意圖。對此，黃國昌透過聲明回應，批評週刊才是真正派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，他澄清，自己的家人一向奉公守法，對於不實、烏龍報導已提起告訴，一切到法院講清楚。

對於週刊報導內容，黃國昌透過三點聲明回應：第一，不斷指著黃國昌鼻子罵狗仔的鏡週刊，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查鏡週刊長期跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生，絕不是鏡週刊用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。

黃國昌強調，自己的親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的《鏡週刊》社長裴偉不同，《鏡週刊》為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。

最後，黃國昌說，對於《鏡週刊》近數月諸多不實、烏龍報導，他已提起告訴，將不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

