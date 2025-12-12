狗仔案昨約談謝幸恩 黃國昌轟司法墮落：調查局、國家安全站是在做政治攻防？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌先前爆出狗仔相關案件，前中央社記者謝幸恩遭指疑涉擔任黃國昌麾下狗仔，深陷爭議，昨（11）日調查局首度以被告身份約談謝幸恩到案，訊後無保請回。黃國昌今天被問及此事時說，他是搞不清楚，現在的調查局、用國家安全站在辦什麼案子，在維護國家安全還是在做政治偵防？一個國家的司法被這群人踐踏成這個樣子，台灣的司法怎麼會墮落成這個樣子？無怪乎昨天柯文哲主席說，民進黨政府、賴清德把司法當成政治工具，把這個國家搞得四分五裂，比蔡英文還糟糕。

黃國昌。（圖／民眾黨團提供）

黃國昌今天出席民眾黨團記者會，會後受訪時被問到狗仔案約談謝幸恩，黃國昌說，他的理解好像是無保請回。他是搞不清楚，我們現在的調查局，用國家安全站在辦什麼案子，在維護國家安全還是在做政治偵防？他之前在內政委員會已經講過，如果說是以重要的部長，像是郭智輝跟AIT的人吃飯拍照，跑去拍的狗仔，如果會涉及國家安全，調查局的國安站應該要調查的，好像調查錯對象，是不是應該要去調查鏡週刊？還是說現在的調查官跟調查員，其實是聽著鏡週刊的指揮在辦案？

黃國昌痛批，一個國家的司法，被這群人踐踏成這個樣子，檢調拿著鏡週刊在辦案，然後鏡週刊的狗仔去跟郭智輝跟AIT吃飯，毫無動作。因為什麼？鏡週刊是他們的上級單位，拿著鏡週刊在辦案，用國家安全站在進行政治偵防？台灣的司法怎麼會墮落成這個樣子？無怪乎昨天柯文哲主席說，民進黨政府、賴清德把司法當成政治工具，把這個國家搞得四分五裂，比蔡英文還糟糕。



