即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌涉豢養狗仔跟拍政敵等爭議浮現，支付狗仔薪水的凱思國際資金來源也引發關注；根據媒體調查，黃國昌小姨子高翬在2016年成立耘力國際，後更注資成立凱思國際，由安親班輔導老師李麗娟擔任負責人，以製造斷點。不過《鏡週刊》今（2）日報導，無照經營安親班遭踢爆後，近期搬家重起爐灶；同時高翬更被發現在11月下旬火速將耘力解散，遭質疑滅證意圖濃烈。對此，黃國昌辦公室稍早也做出回應，強調親屬一向奉公守法。

廣告 廣告

對於《鏡週刊》報導，黃國昌國會辦公室稍早做出以下回應。第一，不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的《鏡週刊》，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查鏡週刊長期跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生，絕不是鏡週刊用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。

黃國昌辦公室指出，黃委員親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒裴偉不同，鏡週刊為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。對於鏡週刊近數月諸多不實、烏龍報導，黃委員業已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／狗仔案續燒！週刊爆小姨子解散耘力恐滅證 黃國昌辦公室三點回應

更多民視新聞報導

恐涉滅證！黃國昌小姨子11月急解散耘力國際 無照安親班轉陣地重起爐灶

黃國昌深陷凱思風暴！吳靜怡：連按讚都管的人會不知道？

日本搭機一抬頭「驚見黃國昌」！王瑞德揭「他1動作像蟲」網急了

