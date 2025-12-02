狗仔案風波延燒！週刊爆小姨子恐滅證 黃國昌辦公室：親屬一向奉公守法

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，鏡週刊今（2日）指出，凱思國際公司人頭負責人李麗娟是位於北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思公司負責人，用以製造斷點；而安親班無照經營被踢爆後，最近又悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，而黃的小姨子高翬，為了怕遭台北市政府稽查轉移安親班陣地，在11月20日悄悄將耘力公司解散，形同金流滅證。對此，黃國昌辦公室表示，黃委員親屬一向奉公守法。

廣告 廣告

黃國昌國會辦公室發布3點回應：第一，不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的鏡週刊，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查鏡週刊長期跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生，絕不是鏡週刊用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。

黃國昌國會辦公室再指，第二，黃委員親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒裴偉不同，鏡週刊為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。第三，對於鏡週刊近數月諸多不實、烏龍報導，黃委員已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

更多三立新聞網報導

想選台中市長！記得標記柯文哲、黃國昌了 麥玉珍：我站出來是感恩黨

黃國昌遭大打臉！詹凌瑀諷「還能笑多久」：假面具要碎滿地

律師：李麗娟是不是黃國昌狗仔公司人頭，有三大法律必考題

直擊黃國昌狗仔基地人頭老闆！凱思國際負責人李麗娟現身

