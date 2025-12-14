狗仔爆料娛樂圈「雙頂流戀愛ing」 這些人被對號入座

網友製作頂流男女星圖卡接力猜謎。（取材自微博）

12月13日，「曝雙頂流一演員一歌手戀愛」消息，在微博熱搜上爆了。據娛記等帳號爆料，兩位頂流都是90後，男方是歌手兼演員，女方是演員，兩人相識於2024年一次合作，男方對女方是真愛，還曾把自己的代言讓給女方。易烊千璽和單依純首先「被對號入座」，但單依純並非女演員，身分和爆料不符；網友還發現另一對有諸多條件符合爆料，易烊千璽和趙露思雙雙躺槍。

據娛妃等多個帳號爆料稱，「雙頂流戀情」的雙方為「男歌手兼演員」與「女演員」，均屬頂流級別。男方上過春晚，女方有爆款劇代表作。兩人因2024年一次「特殊分量」的合作結緣，合作內容冷門但場合重要；2024年末至2025年初，男方曾秘密探班女方參與的節目，但因兩人「畫風不搭」，未引發外界聯想。

廣告 廣告

爆料並指出，女方2025年代言資源激增，且多個品牌是男方此前代言，其中某「鋼鐵直男風」品牌與其形象嚴重不符，被解讀是男方為愛對女方「資源轉移」或「真愛扶持」，並稱在事業上，男方在他的能力範圍內都對女方鼎力相助，令人動容。

爆料隨即衝上了微博熱搜，引來大批網友接力猜測當事人究竟是哪兩位頂流，還有人列出了符合爆料條件的男女星圖卡一個個比對，易烊千璽和單依純首先遭到質疑，男方幾乎符合娛記的所有爆料，但單依純並非女演員，只是新生代實力派歌手，身分和爆料不符。

不過也有網友分析，易烊千璽和單依純確曾在2024年合作了亞冬會會歌「爾濱的雪」，還在MV同框；兩人的代言有重合，比如沙宣、華為；爆料稱男方曾偷跟女方行程，單依純今年比較重要的節目「歌手」直播播出時間是5月至8月，易烊千璽7月曾到長沙；爆料稱女方是文青，單依純淡淡的氣質很符合，至於是不是頂流，則見仁見智。

趙露思和張真源也遭到了網友的猜測，張真源上過春晚，趙露思有多部爆款劇，兩人貌似非常登對，但從咖位上來說，張真源不算「頂流級」，似乎並非爆料的正主。

反而是易烊千璽和趙露思，不管是咖位，還是娛記透露的線索，被網友比對後發現竟然每一條都很符合。 尤其是「男方資源咖，歌手兼職演員，之前很正面，這幾年黑料纏身」這幾點，太符合易烊千璽。趙露思之前是頂流，有多個爆款劇，她自2024年和公司鬧解約開始，資源大幅度減少，但名氣和咖位依舊在。

除了這幾位，還有肖戰、王一博、龔俊、成毅等都是頂流，之前多次上過春晚，也很符合娛記的爆料。女主角包括了關曉彤、王楚然、田曦薇、鞠婧禕、白鹿等咖位都不小的藝人。

也有網友稱，這種沒有點名的爆料，明顯是在流量炒作。

更多世界日報報導

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國