即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌近日捲入多項爭議。據媒體今（2）日報導，家族無照安親班遭踢爆後，搬家重起爐灶，黃國昌小姨子高翬11月下旬火速解散耘力公司，疑似滅證。對此，媒體人詹凌瑀在臉書表示「黃國昌還能笑多久」，黃平日質詢他人，自己卻暗中操作，找人頭當公司負責人、繼續非法營運，動作快速令人懷疑心虛。詹凌瑀警告，隨著人證、物證都被拍到，黃國昌的假面具可能即將破裂。

黃國昌近期捲入多項爭議。《鏡週刊》今日報導指出，在無照經營安親班遭踢爆後，近期搬家重起爐灶；黃國昌小姨子高翬在11月下旬更火速將耘力公司解散，遭質疑滅證意圖濃厚。

廣告 廣告

快新聞／狗仔門再延燒！遭爆解散耘力疑滅證 媒體人：黃國昌還能笑多久？

無照經營安親班遭踢爆後，近期搬家重起爐灶。（圖／翻攝自Google Maps）

媒體人詹凌瑀今日在臉書發文直言，「黃國昌還能笑多久」。她嘲諷鏡週刊報導「完全是把黃國昌的臉打得啪啪作響」，黃國昌口中推託不認識、不知道的凱思國際負責人李麗娟，其實是他老婆娘家御用的安親班保姆兼老師。並酸「堂堂一家公司的董事長，被週刊直擊在幫高家提便當、拿教材，甚至連擦手紙都要從家裡帶去安親班？」，他質疑黃國昌找人頭當公司負責人，「這不就是洗錢與貪污的白手套？」。

接著，詹凌瑀指出，更令人懷疑的是，違法沒立案的黑牌貴族安親班被踢爆後，高家人不是去補登記，而是連夜搬到仁愛路高級商辦繼續違法營業；黃國昌小姨子高翬更在11月20日火速解散耘力公司。他批評，「如果心裡沒鬼，幹嘛急著滅證？幹嘛急著把公司收掉？動作之快，完全就是犯罪心虛的表現啊！」。

同時，詹凌瑀也怒嗆，黃國昌平日大聲質詢別人，自己卻「在幹這種見不得人的勾當」，利用支持者的信任，利用身邊親友當人頭，左手拿企業的錢，右手在立法院幫忙圍事，現在連安親班都要偷偷摸摸像做賊一樣。她質疑，這是否就是黃國昌所稱的「居住正義」與「公開透明」。

最後，詹凌瑀強調，如今人證、物證、地點都被拍得一清二楚，李麗娟那種遮遮掩掩、深怕被認出來的樣子，就是你們整個犯罪結構即將崩塌的寫照。他警告黃國昌，「謊言是包不住火的，你的假面具這次真的要碎滿地了，看你還能笑多久！」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／狗仔門再延燒！遭爆解散耘力疑滅證 媒體人：黃國昌還能笑多久？

更多民視新聞報導

恐涉滅證！黃國昌小姨子11月急解散耘力國際 無照安親班轉陣地重起爐灶

民眾黨聲勢大崩盤！民調支持率慘剩8.2% 近期爭議一次看

黃國昌深陷凱思風暴！吳靜怡：連按讚都管的人會不知道？

