「狗仔門」事件後再發聲！謝幸恩公布多名監委使用公務車跟拍照，質疑「御史大夫」跨法律紅線

台灣民眾黨主席黃國昌、中央社前記者謝幸恩去年捲入「狗仔門」跟拍集團事件，謝在去年底也因此被北檢約談。 在相關新聞淡出大眾視野一段時間後，謝幸恩突在周三（2/4）於臉書以「御史大夫的保姆車：當監察委員帶頭跨越法律紅線」為題發文，首度公布多張跟拍多名監委使用公務車的照片，引發關注。

黃國昌捲「狗仔門」風波 謝幸恩遭控涉案請辭

《鏡報新聞網》去年9月報導揭露，黃國昌涉培養跟拍集偷拍綠營政治人物，並吸收曾於中央社任職的謝幸恩為其所用，謝也化名「蕭依依」，用兩種身份採訪綠營政治人物，並在網媒發布相關報導。

當時相關報導指出，這整起「狗仔門」事件始於2024年6月，民進黨立委王義川先前質疑遭人跟拍而向警方報案，但在同年8月，王收到檢方針對跟拍案的不起訴處分書。

事件曝光後，黃國昌回應稱是「反蒐證」，中央社則將謝幸恩調職，謝隨後於去年9月29日請辭，發表聲明指「辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。」

中央社去年9月30日也發布聲明表示，謝恐涉「政治狗仔」及化名「蕭依依」採訪發稿，可能已違反新聞倫理規範及中央社社規，嚴重傷害社譽，已派員到北檢對謝幸恩提起背信等罪刑事告訴。

遭告發「妨礙秘密」等罪 謝幸恩控北檢訊問做法引議

青年監督聯盟執行長許譽騰後續至北檢告發凱思國際負責人李麗娟涉犯「國安法」，另告發謝幸恩涉犯「妨害秘密」等罪；10月3日，王義川向北檢告發黃國昌、李麗娟、謝幸恩及跟拍他的4名人員共7人涉違反個資法、妨害秘密、社會秩序維護法及國安法。

對於此案，台北地檢署2025年12月11日指揮調查局約談謝幸恩、凱思國際林姓員工，並首度以被告身分約談謝，經複訊逾5個小時後，於深夜將兩人無保請回。

當時謝幸恩面對媒體追問並未多做回應，但隔日（12/12）突在臉書發文指這段期間反覆生病，身心狀況一直不太好。

謝幸恩指控訊問中因為身體不適，多次提出休息或暫停訊問，然「直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出一些要求。我拒絕了。我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。回到家後，我幾乎整夜未眠。」

不過北檢隨後發新聞稿駁斥指出，承辦檢察官開始訊問謝幸恩前，有先詢問精神狀況如何，是否可接受訊問，經謝表示可以後才開始訊問程序，故謝的身心狀況無不適合訊問情形。

北檢披露，訊問時謝幸恩數度請求如廁、2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官都准許，且檢察官訊問謝的問題及要求，都與案情有關且為必須釐清事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，辯護律師全程在場且無異議。

【御史大夫的保姆車：當監察委員帶頭跨越法律紅線】 「法律的重量，是否因職位高低而有所不同？」 我們想讓你知道的是：監察委員在憲政設計中是負責彈劾失職官員的「最高道德防線」。然而，我們接獲檢舉並實地調查，這群理應自律的御史大夫，正將國家資... 由 Eve Hsieh 發佈於 2026年2月4日 星期三

狗仔門事件沉寂近兩個月 謝幸恩突發文公布跟拍監委公務車畫面

就在相關案件過了一個多月、稍微淡出大眾視野與新聞版面之際，謝幸恩2月4日在臉書發文，標題為「御史大夫的保姆車：當監察委員帶頭跨越法律紅線」，還公布跟拍多名監委使用公務車的照片。

謝幸恩發文表示，監委在憲政設計中是負責彈劾失職官員的「最高道德防線」，她接獲檢舉並實地調查，發現這群理應自律的御史大夫，正將國家資源當作私人福利，把公務車當成保姆車。

謝幸恩列舉多起她搜集的案例，包括時任監察院秘書長李俊俋用公務車接送寵物至美容店，另委請秘書用公務車至餐廳拿餐點；監委林郁容用公務車接送子女往返機場；監委田秋堇、王榮璋、蘇麗瓊則分別用公務車前往轉運站、剪髮、看牙及銀行辦私事。

謝幸恩也列舉多起基層公務員因公務車私用遭判刑案例表示，公務車私用從非行政疏失，而是觸碰「貪污治罪條例」、「刑法」詐欺取財或背信罪法律紅線，然當檢調面對這群御史大夫，「是否會『自我限制』，仍有待持續觀察。」

謝幸恩在文末更質疑，「在民主體制中，當這份權力走到頂點時，我們是否還留有足夠的光，照亮它？如果監督者無法約束自己，那它彈劾他人的正當性，還剩下多少？」

