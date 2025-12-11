狗仔頭前記者謝幸恩遭約談低調現身北檢 昔官媒氣勢不復見

謝幸恩過去任職中央社時在法院強勢指揮媒體如何拍攝站位（左），今（11日）遭到調查局約談，完全不見過去強勢模樣（右）。

「黃國昌狗仔門」風波持續擴大。曾任中央社記者、後被踢爆分飾「蕭依依」暗中替《民報》出稿、並涉嫌參與黃國昌狗仔團隊的謝幸恩，近日遭調查局約談，步入台北地檢署時，神情低調僅說了一句：「大家小心」，與她過去在中央社時於北檢、北院內外意氣風發、甚至指揮其他媒體「怎麼站位、不要擋鏡頭」的姿態形成強烈對比。

謝幸恩曾是北檢「熟面孔」，出入法院如走廚房，過去她在中央社跑線時，不但能在重大案件現場調度同業，更被部分記者視為「現場指揮官」。然而這回再度踏入北檢，身分不再是採訪者，而是遭調查局約談的關鍵人物。

謝幸恩因以化名「蕭依依」投稿《民報》，被中央社認定違反新聞專業公約、兼職規定，記兩大過，其身分轉折也牽動整起狗仔風暴，更被揭露她與藍營立委王鴻薇辦公室助理張凱維合作，將狗仔團隊偷拍、跟監取得的獨家影像對外兜售，提供給議員、立委作為質詢與爆料素材，涉有「假揭弊、真斂財」之嫌。

根據多名知情人士指證，謝幸恩在黃國昌指示下帶領狗仔拍攝，張凱維則充當「掮客」，以每件 2 至 4 萬元價格向泛藍陣營兜售。甚至部分民代對話曝光，內容提及「四萬買照片但挨罵」、「競價很兇」等語，印證狗仔料疑似以牟利為目的流通市場。

此外，律師柯晨晧先前也出面指控，自己曾被張凱維以「選戰合作」為名拉攏，並告知謝幸恩提供大量「爆料照」。柯事後才發現資料內容粗糙，甚至造成民代出包，認為自己遭利用，決定公開提醒其他專業人士「別誤上賊船」。

如今謝幸恩被調查局約談、北檢低調現身，這起牽動政壇、媒體圈的狗仔鏈事件進入新階段。原本自詡揭弊的黃國昌團隊，如今卻因偷拍、外賣影像、疑涉牟利等爭議，面臨愈演愈烈的司法與輿論壓力。整起事件後續發展仍待檢調進一步釐清。



