狗來富真帶財！ 他請店狗幫選刮刮樂 喜中百萬驚呼：太神奇





農曆新年前夕，刮刮樂買氣持續升溫，各地彩券行洋溢試手氣的年節氛圍。台灣彩券公司透露，宜蘭縣宜蘭市和睦里和睦路的「大家贏投注站」，近日開出「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元，幸運過程更因一隻「貴賓狗」意外成為焦點，引發熱議。

投注站代理人張小姐表示，這次中獎的是一名年約50歲的中年男子。當天他到店內購買面額2,000元的「2,000萬超級紅包」刮刮樂時，注意到店內有一隻黑色貴賓犬「黑妞」，平時陪著代理人上班，個性親人又乖巧，深受顧客喜愛，堪稱店內的「人氣招財狗」。

聊天過程中，張小姐提到「黑妞」今年約12歲，推算生肖正好屬馬。中年男子聽聞後靈機一動，半開玩笑地請「黑妞」幫忙選刮刮樂，想沾點好運氣。只見聽話的「黑妞」伸出小爪子，隨意壓在櫃檯上陳列的幾張刮刮樂上，其中兩張被選中。

男子當場刮開後，竟發現其中一張中獎金額高達100萬元，瞬間成為全場焦點，讓在場人員又驚又喜。中獎男子直呼「太神奇了」，直說這隻屬馬的貴賓狗真的「帶財」，也當場承諾會準備滿滿的罐頭與零食，好好答謝「黑妞」替他帶來這份新年大禮。

投注站也笑稱，黑妞平時就被客人摸頭討喜氣，這回「親自選券」立下奇功，讓不少彩迷直呼想來朝聖，希望在新年之際，也能沾上這隻招財店狗的好運氣。

（封面圖／台彩公司提供）

