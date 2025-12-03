狗尿泡爛輕豪宅「異味破表10倍」！ 害女主人判賠37萬

包租婆變冤大頭！高雄市1名汪姓女子將自己裝潢精美的輕豪宅，以每月2.6萬元租給1名許姓女子，不料許女帶著愛犬入住，狗尿異味累積1年幾乎毀掉房子，高雄地院判許女賠償37萬餘元。

高雄市1名汪姓女子將裝潢精美的輕豪宅租給許姓女子，沒想到許女放任愛犬尿液汙染環境，異味汙染程度比工廠廢氣還「毒」。（示意圖／非當事地點／取自pexels）

據判決書，房東汪女當年以每坪40萬元價格購入該處輕豪宅，並投入大筆資金進行精美裝潢，後以每月2.6萬元租金租給許女，汪女也體諒許女飼養馬爾濟斯犬的需求，另在租約外加簽「寵物條款」，要求許女保持環境整潔乾淨，退租時還要進行消毒、除臭等。

許女租約於2024年9月約滿，汪女和房仲上門點交，開門後的光景讓汪女看傻眼，狗尿幾乎泡爛地板、高檔沙發、茶几與床墊等家具，更別提環境惡臭刺鼻。

對此，許女則稱自己在交屋前已經清潔過，拒絕賠償。汪女只好自費委託專業檢驗科技公司協助，檢驗報告結果顯示，屋內異味汙染物濃度指數高達100，而一般工業區以外的標準值僅10，相當於輕豪宅異味比工業區廢氣還「毒」出10倍，經「尿害」的輕豪宅空氣品質差到無法住人，也因此事後空置長達7個月無法出租，汪女損失慘重。

汪女怒將許女告上法院，案經高雄地方法院簡易庭審理，許女同意賠償汪女部分家具損失，但法官考量汪女在修繕、除臭等大工程投入7個月時間，加上家具折舊、租金損失等，判決許女賠償37萬餘元，全案可上訴。

