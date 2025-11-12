狗比人類想得更聰明！實驗揭示能靠用途分類新玩具

狗的理解能力可能比人類想像的還要強，匈牙利研究團隊，透過視訊實驗揭示狗狗的語詞推理潛力，實驗發現牠們不僅能記住指令，還能根據物品用途進行分類，準確率相當高！這項研究打破人類獨有語詞推理的迷思，也讓動物認知研究更往前一步。

丟球、撿回、搖尾巴……對多數飼主來說，這只是日常與毛孩互動的小遊戲。但最新研究發現，狗狗其實「聽得懂」更多。牠們不只是依照指令行動，而是能理解語言背後的邏輯與用途。

匈牙利羅蘭大學的研究團隊，跨國連線不同地區的飼主，進行了一場遠端實驗。研究人員先讓主人訓練狗狗熟悉「拉扯」與「取回」兩個動作，再加入一個沒見過的新玩具，觀察狗狗是否能推理出玩法。研究人員佛佳札表示：「我們想測試狗是否能將物體名稱，擴展到具有相同功能的其他物品上。即使外觀不同，只要用途一樣，牠們是否能理解？」

結果令人驚訝，狗狗的正確率遠高於隨機。也就是說，牠們能根據功能，而非外觀來分類物品。佛佳札指出：「狗狗必須記得主人是如何玩新玩具，並在沒有指令的情況下自行推論，這代表牠們腦中正在進行複雜的認知處理。這真的很有趣！」

不過，玩具雖好，也別玩過頭。奧地利最新研究警告，有些狗狗會對特定玩具產生強烈依賴，甚至出現「玩具成癮」的行為。行為生物學家里梅指出：「當狗狗被拿走玩具時，我們觀察到牠們出現明顯的焦躁，甚至血壓升高。即使房間裡沒有任何刺激，牠們仍持續盯著玩具原本放置的地方，無法冷靜。」

研究顯示，約三分之一的狗狗表現出與人類「成癮症狀」相似的行為。其中包括德國牧羊犬、比利時牧羊犬等高工作動能犬種，出現「玩具依賴」的機率更高。

對此，專業訓練師有不同看法。他們認為，這種「執著」其實是多巴胺分泌的自然反應。狗狗在咬球、追逐、抓取時，會釋放讓牠們快樂的神經傳導物質。「看似成癮，其實是天性。」訓練師指出，只要飼主給予適度引導與規律休息，就能把這份「執著」轉化為專注與服從的優點。

