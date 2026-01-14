狗牌數據會說話 紐約客偏愛小型犬 這3種狗最受歡迎

疫情養狗潮只是短暫現象。(路透)

剛從紐約大學畢業的Cici，養了一隻三歲的迷你澳洲牧羊犬「泡芙」。她其實早就動念想養狗，只是一直沒有真的下定決心。直到疫情期間，她感覺「終於是時候了。」

Cici於2022年以約2500元，從連鎖寵物店買下泡芙。她回憶，當時幾乎跑遍各家寵物店，也嘗試向動物收容所申請領養，「但那個過程就像在比賽」她笑說，「你得跟很多人競爭。」

乍看之下，她的經驗似乎印證了一種普遍說法：疫情期間，更多紐約人開始養狗。然而，數據呈現的情況，卻比想像中複雜。

廣告 廣告

疫情養狗潮 僅短暫現象

紐約市狗牌登記數在2020年達到高峰，隨後在2021年與2022年明顯下滑；即使到了2024年，整體登記數仍未回到疫情前水準。

根據對紐約市公開資料平台(NYC Open Data)中超過72萬筆狗牌紀錄的分析，2020年是過去十年間新增登記數最多的一年，但這波成長並未持續。數據顯示，所謂的「疫情養狗潮」的確只是短暫現象。

「其實疫情期間，從動物收容所領養的數量反而下降」，動物福利非營利組織總監洛達托(Audrey Lodato)表示，2019年全美約有260萬隻貓狗被領養，但在2020年至2022年間，這個數字降至約220萬。

那麼，2020年狗牌登記數為何會出現明顯成長？洛達托認為，原因可能不在於突然多了新狗，而是資訊曝光度提高。「我的猜測是，市府當時加強宣導狗牌制度」她說，「很多人沒有替狗辦理登記，只是因為不知道這是法律規定。」

依規定，紐約市所有犬隻飼主都必須向市衛生局辦理狗牌登記，並可選擇每年或每五年更新一次。費用約介於8.5元至34元之間，若犬隻已結紮可享折扣。狗牌制度的主要目的，是確保犬隻接種狂犬病疫苗。不過，由於執法不嚴、宣導有限，仍有不少飼主對此規定毫不知情。倡議人士指出，這種資訊落差導致實際養狗數被低估，也讓公共數據出現偏差。

除了疫情帶來的短期波動，狗牌數據也反映出紐約人如何因應不同社區與居住條件，做出養狗選擇。

從犬種分布來看，曼哈頓與布魯克林以小型犬為主，約克夏犬、西施犬最為常見；皇后區的趨勢相近，但馬爾濟斯犬比率更高。相較之下，史泰登島則出現較多大型犬，如拉布拉多犬，反映當地住宅空間較大、庭院較多的居住型態。

>>>紐約各行政區最受歡迎的狗狗品種數據

居住在長島市，25歲的顏小姐對此深有同感。她說自己居住的區域幾乎放眼望去都是小、中型犬，大型犬相對少見。

這樣的觀察也與數據相符。全市登記數最多的前三大犬種——約克夏犬、西施犬與吉娃娃——體重都在15磅以下。

>>>紐約市最受歡迎的犬種數據

租屋友善 左右飼主意願

在以租屋為主的城市環境中，是否「寵物友善」往往左右飼主的選擇。許多房東會要求額外的寵物費用，或設下體型、品種限制，甚至全面禁止養狗。在這樣的現實條件下，狗的體型，往往成了「能不能住得下來」的關鍵。

狗牌數據記錄的，不只是數字的起伏，也勾勒出狗如何融入城市生活的輪廓。即使所謂的疫情養狗潮已經退去，留下的故事，仍關於牠們住在哪裡、是什麼樣的狗，以及紐約人如何在有限的空間中，找到與寵物共處的方式。

更多世界日報報導

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商