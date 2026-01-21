狗狗也想過上好日子！薩摩耶犬散步時「跳車」為自己找好新主人

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外近日發生一起爆笑的寵物故事，一名飼主帶著自己狗狗外出散步時，愛犬卻突然掙脫牽引繩，毫不猶豫地跳上一輛停在附近的轎車後座，而主人仔細查看後，發現這部汽車可不是普通車輛，竟是豪車「勞斯萊斯」，仿佛在宣告自己準備「跳槽」過上好日子，讓網友看完紛紛笑翻。

據了解，這隻名叫「大白」的薩摩耶犬今年五歲，牠平時性格活潑，總是行動力十足，當天飼主剛牽著牠進入地下停車場，還沒來得及反應過來，「大白」便不知因何受到吸引，瞬間掙開牽引繩，朝一旁停放的車輛飛奔而去。

薩摩耶犬「大白」今年五歲，牠平時性格活潑，總是行動力十足

(示意圖/Unsplash)

起初飼主並未多想，直到發現愛犬跳上的車價值不菲，才意識到事情並不單純，只見「大白」穩穩地坐在對方的車內，一臉神情自在的模樣，就像這本來就是牠的專屬座位，讓主人嚇得連忙上前道歉，同時抓住狗狗前腳想把牠拉下車，嘴裡還不斷叮嚀別把座椅抓壞。

所幸豪車的車主並沒有生氣，反而當場伸手撫摸「大白」，甚至半開玩笑地詢問是否能將狗留下，讓現場氣氛瞬間從緊張變得輕鬆又荒謬，故事曝光後迅速引發網上熱議，不少人留言調侃「狗狗差點要過上好日子了」、「大白逆轉狗生的機會慘遭消失」、「差一步就能實現階級躍升」。